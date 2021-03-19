Gümüşhane’de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı

İHA

Gümüşhane’de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı

Gümüşhane’de kış uykusundan uyanarak mağaralarından çıkan boz ayıların otlamaları DKMP ekiplerinin kilometrelerce uzaktaki kameralarına yansıdı.
Oldukça yüksek ve sarp kayalıklar içerisindeki mağarasından 3 yavrusuyla birlikte çıkan dev anne ayının yavrularıyla oynaması ve otlaması kameralara takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt altına alınan görüntülerde boz ayıların ağaçların dalları ve toprağı eşeleyerek bulmaya çalıştığı otları yediği gözlendi.
Anne ayının yavrularını başta insan unsurları olmak üzere diğer tehlikelerden korumak için çevresini dikkatli bir şekilde gözlemlediği dikkatlerden kaçmazken, zaman zaman yürümekte güçlük çeken yavrularına yardım ettiği de fark edildi.
Bir süre sonra yavrularını koruma içgüdüsüyle endişeli bir şekilde mağarasına geri dönen anne ayı ve yavrularının her hali kameralara yansıdı.
Koruma altında olan ve avlanması yasak olan yaban hayvanlarından birisi olan boz ayıyı vurmanın cezası güncel rakamlarla 30 bin TL.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'de Gazi Hasan Turgut'a devlet övünç madalyası verildi
YEREL HABERLER Gümüşhane'de Gazi Hasan Turgut'a devlet övünç ...
Gümüşhane’de Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi programları
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi ...
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane’de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de yoğunlaştırılmış Covid-19 denetimi