Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı Gümüşhane Gençlik Merkezinde ilk kez açılan Türk okçuluğu kursu yoğun ilgi görüyor Kursa katılan çocukların hepsi Türk tarihiyle ilgili dizileri izliyor

Gümüşhane’de Gençlik Merkezi bünyesinde ilk kez açılan Türk okçuluğu kursu büyük ilgi görüyor. Kursa katılan çocuk ve gençlerin hepsi tarihi dizileri izlediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu arasında imzalanan protokolün ardından Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi 2 gençlik liderini Ankara’da kursa gönderdi.

Gerekli malzemelerin alınmasıyla Gençlik Merkezinde açılan Türk okçuluğu kursuna fazla duyuru yapılamamasına rağmen 30 civarında genç ve çocuk kaydoldu.

Kursa katılan gençler büyük bir heyecanla ok atmak için sıralarını beklerken, eğitmenlerinin söylediği herşeyi harfiyen yerine getirerek hem spor yapıyor hem eğleniyor hem de tarihi geçmişi olan bir sporu yaşatıyor.

Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Türkiye’de gençlere geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak amacıyla gençlik liderlerimizi eğitime gönderdik. Eğitimin ardından Gümüşhane’deki gençlerimize pazartesi ve çarşamba günleri açtığımız kursla Türk okçuluğunu sevdirmek ve öğretmek istiyoruz. İlk hafta olmasına rağmen 30 civarında gencimiz müracaat etti. İlgiye bağlı olarak haftalık kurs sayılarını artırmak istiyoruz. Ülkemizin geçirdiği pandemi döneminde hijyen kurallarına, maske, mesafe ve temizlik kurallarına bağlı olarak spor salonunda ve hijyenik bir ortamda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne bizleri ne gençlerimizi herhangi bir risk altında bu sporu yapmak istemiyoruz. Onun için gerekli tedbirleri alarak Türk okçuluğunu Gümüşhane’de yaymak istiyoruz” dedi.



“Gençlerimizin son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan dizilerin etkisiyle Türk okçuluğuna aşırı ilgisi, yoğun talebi var”

Ankara’da eğitim alarak Gümüşhane’ye dönen Gençlik Lideri Tuncay Yavuz ise “Aldığımız eğitimler doğrultusunda Türk okçuluğunu gençlerimiz arasında yaygınlaştırmaya, kültürümüzü ve geçmişimizi onlara birebir yaşatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan dizilerin etkisiyle Türk okçuluğuna aşırı ilgisi, yoğun talebi var. Duyurulalı çok olmamasına rağmen yaklaşık 30 öğrencimiz var. Biz istiyoruz ki bunu ilimizdeki bütün gençler serbest zamanını değerlendirebileceği bir hobi olarak gerçekleştirsin, bir tutku haline getirsin, tarihimize dokunmuş olsun. Eklem yapısı, omuz yapısı, duruşu, konsantrasyonu, sabrı güçleniyor. Fiziksel ve beyinsel çok büyük katkıları var bize” diye konuştu.



“Daha duyuru yapmadan gençlerimiz salonu doldurdu”

Geleneksel Türk okçuluğuyla ilgili Gençlik Merkezinde ilk defa kurs açıldığını kaydeden Gençlik Lideri Yusuf Yıldırım da “Daha duyuru yapmadan gençlerimiz salonu doldurdu. Bunun için iki gençlik lideri olarak Ankara’da eğitim aldık. Şuanda Gençlik Merkezinde 1029 yaş arası çocuk ve gençlere biz bu eğitimleri vermeye başladık. İlk gözlemlerimizde okçuluğa ilgisi olan ve çok yetenekli olan çocuklarımızı tespit ettik. Türkiye genelinde gençlik merkezleri arasında yapılacak yarışmalara da katılacağız” ifadelerini kullandı.



“Ok atınca çok mutlu ve huzurlu oluyorum”

Kursa katılan 12 yaşındaki Arda Özener de “Türk okçuluğuna izlediğim dizi ve filmlerden ve araştırdığım bilgilerden hoşuma gitti ve merak saldım. Öğrendikten sonra kolay bir spor. Hedefim çok iyi bir okçu olmak. Ok atınca çok mutlu ve huzurlu oluyorum, hedefi vuracağımı hissediyorum” dedi.

Bir diğer kursiyer Tarık Ümit Köse ise “Okçuluğa küçüklükten beri merakım ve sevgim var. Hep oyuncak ok alıp evde oynamışımdır. Kurs açılınca hemen katılmak istedim ve şuan çok mutluyum” şeklinde konuştu.



“Ok atarken kendimi savaş filmlerindeki gibi hissediyorum”

13 yaşındaki Zümra Yıldız da “Tarih filmlerini çok sevdiğim için, tarihe de ilgili olduğum için öğrenmek istedim. Gençlik Merkezinde de böyle bir kurs açıldığını duyunca katılmak istedim. Başlangıçta biraz zor oldu ama sonradan alıştım, öğrendim. Ok atarken kendimi savaş filmlerindeki gibi hissediyorum. Hem eğlenceli hem de Türk okçuluğunun devam ettirilmesi açısından arkadaşlarımızın katılması gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde evde kapalı kaldığımız için bizim için de bir etkinlik oldu” diye konuştu.

