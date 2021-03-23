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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de 19 meteoroloji gözlem istasyonu var

İHA

Gümüşhane’de 19 meteoroloji gözlem istasyonu var

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle Meteoroloji Müdürü İlyas Güvendi’yi makamında kabul etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu 1937 yılından beri Türkiye’deki meteorolojik hizmetlerin verilmesinden sorumlu tek kuruluş olarak görevini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğünü kaydeden Vali Taşbilek, Meteoroloji’nin çok önemli ve stratejik bir görevi çağın gereklerine uygun teknolojik imkanlarla yerine getirdiğini, insan hayatında meteorolojinin önemli olduğunu vurgulayarak kurumun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1961 yılından beri kutlanan Dünya Meteoroloji Gününün aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve 186 ülkenin üye olduğu Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi tarafından belirlenen tema ile kutlandığını kaydeden Meteoroloji Müdürü İlyas Güvendi ise 2021 yılının “Okyanus, iklimimiz ve hava durumu” temasıyla kutlandığını dile getirdi.
Olağanüstü hava olayları veya meteorolojik kaynaklı doğal afetlerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de meydana geleceğini kaydeden Güvendi, “Bunları önlemek mümkün değildir. Ancak bunların neden olacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek bizim elimizdedir. Doğru tahmin, iyi bir organizasyon, risk algılama, iyi işleyen erken uyarı sistemi ve teknolojik yatırımlar bu çalışmada hayati önem taşımaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu amaç doğrultusunda sürekli kendini yenileyerek çağın gerektirdiği son teknolojik gelişmeleri her zaman takip etmekte ve önemli teknolojik yatırımlar gerçekleştirmektedir. Genel Müdürlüğümüzün ülkemiz geneli 2047 Gözlem Sistemi mevcut olup bunların 19’u Gümüşhane ilinde bulunmaktadır. Afetlerin önlenmesinde ve zararlarının azaltılmasında yapacağı çalışmalarla ve isabetli tahminlerle tedbirlerin yerinde ve vaktinde alınmasını sağlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün olduğu gibi gelecekte de milletimizin hizmetinde olacaktır” diye konuştu.
Güvendi daha sonra günün anısına Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek’i de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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