Gümüşhane’de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor Köylerde ücretsiz kurslar düzenleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor Köylerde ücretsiz kurslar düzenleniyor

İHA

Gümüşhane’de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor Köylerde ücretsiz kurslar düzenleniyor

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde hizmet veren Aydın Doğan Halk Eğitimi Merkezi, köylerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak kursları pandemi nedeniyle köylere taşımak için “Kurslarımızla köylerdeyiz” projesini hayata geçirdi.
Geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen projeyle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların talepleri doğrultusunda ilgili kurumlarla işbirliği yaparak köylerde vatandaşlar için ücretsiz kurslar düzenliyor.
Vatandaşların köylerinden ilçeye gitmelerine gerek kalmadan ayaklarına kadar giden kurslar sayesinde Köse ilçesinde çeşitli köylerde fasulye yetiştiriciliği, baklagiller yetiştiriciliği, bilinçli sulama ve tasarruf konularında eğitim verildi.
Son olarak köy muhtarlarına mektup yazarak projeyle ilgili bilgi veren Aydın Doğan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Talat Asan, mektubunda salgın sürecinin sağlık kadar köyün, tarımın, hayvancılığın, üretimin ne kadar hayati önemde olduğunu gösterdiğini anlattı.
Mektubunda Köse Aydın Doğan Halk Eğitimi Merkezi olarak Milli Eğitim BakanlığıHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün başlattığı “Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesi kapsamında köylerde bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, sığır ve koyun yetiştiriciliği, kümes hayvanı yetiştiriciliği, arıcılık, sebze ve meyve yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, ağaç budama ve aşılama, süt ve süt ürünleri üretimi, tarım makinaları kullanımı ve bakımı kursları açmayı planladıklarını kaydeden Asan, “Ayrıca vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda da kurslar açılması planlanacaktır. Bu kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılarak sağlıklı besin üretme, verimli mahsül elde etme yolları ile kaynakların ve arazinin doğru kullanımı öğretilecektir. Bu çerçevede muhtarlarımız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün işbirliği büyük önem arz etmektedir. Daha çok kurs açmamız daha çok vatandaşımıza ulaşarak ’Kurslarımızla Köylerdeyiz’ projesiyle insanımıza hizmet sunabilmemiz için siz değerli muhtarlarımızın yardımları büyük önem arz etmektedir. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda hem kurumumuzdan hem insanımızdan hiçbir yardımı esirgemeyen muhtarlarımızın bu çalışmada da en üst düzeyde yardımcı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Mektubumuzu köylerde yaşayan vatandaşlarımızla paylaşarak gerekli duyuruları yaparak bir an önce açılmasına katkı sağlayacağımız kurslarda; mutlu, huzurlu, salgın endişesi sona ermiş sağlıklı günlerde sizlerle köylülerimizle buluşacağımıza yürekten inanıyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane’de 19 meteoroloji gözlem istasyonu var
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 19 meteoroloji gözlem istasyonu var
Dağ keçisi vurmanın cezası 60 bin lira oldu
YEREL HABERLER Dağ keçisi vurmanın cezası 60 bin lira oldu