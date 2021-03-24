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Gümüşhane’de düşük vaka sevinci Türkiye’de geçen hafta Covid-19 vakası en çok düşen 2. il Gümüşhane oldu

İHA

Gümüşhane’de düşük vaka sevinci Türkiye’de geçen hafta Covid-19 vakası en çok düşen 2. il Gümüşhane oldu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın son bir haftada 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en düşük ikinci il olarak açıkladığı Gümüşhane'de düşük vaka sevinci yaşanıyor.
En son değerlendirmelerde çok yüksek riskli iller sınıfında "Kırmızı" kategoride bulunan Gümüşhane'de vatandaşlar geçtiğimiz haftanın rakamlarında en düşük ikinci il olmasını “Gümüşhane’ye mavi yakışır” sözleriyle değerlendirdi.
Konuyla ilgili konuşan Merkez Canca Mahallesi muhtarı Adem Yılmaz, “Vatandaşlarımız kısıtlamalara uyuyorlar. İnsanlarımız biraz daha gayret ederse bu illetten kısa zamanda kurtuluruz” ifadelerini kullanırken Mücahit Ali Şahin “Gümüşhane’de gerekli önlemlerin alındığını düşünüyorum fakat bazı insanlar dikkatli olmuyor. Genelde hastane bölgesinde ve Pazar yerlerinde toplum bir araya fazlasıyla geliyor”, Veysel Şekerli de “Bir yıldır burada oturuyorum. İstiyoruz ki bu hastalık gitsin, kurtaralım. Komşularımız, arkadaşlarımızla en azından bir tokalaşıp sarılabilelim. Düşüş başladığına göre şehrimizin kurallara uyduğunun göstergesi. Bu şehre mavi yakışır” dedi.

“Kurallara uyuyorduk, biz nasıl kırmızı olduk merak ediyorum. Biz mavi değil, masmavi olmalıyız”
Esnaflardan Mevlüt Tutçu ise yaptığı açıklamada “Gümüşhane’de kurallara gençler, özellikle Suriyeli, Afgan, Pakistanlılar çok uymuyor. Herkes kurallara uyarsa maviye döneriz. Mavi Uşak’a yakışıyorsa Gümüşhane’ye de yakışır. Bu ülke bizim. Her tarafın mavi olmasını istiyoruz” şeklinde konuşurken bir diğer esnaf İdris Ünal ise “Gümüşhane halkı pandemi süresince kurallara uyuyordu. Biz nasıl kırmızı olduk merak ediyorum. Şuanda gayet iyiyiz. Halkımız duyarlı bu konuda. Biz mavi değil, masmavi olmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 1319 Mart 2021 verilerine göre Gümüşhane’de yüz bin kişiye düşen vaka sayısı bir önceki haftaya göre 137,61’den yüzde 24 oranında düşerek 105,15 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye'deki 81 il arasında 22. sıradan 37. sıraya düştü.
Bakan Koca, dün attığı twitte "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" ifadelerini kullanmıştı.

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