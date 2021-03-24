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Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Şanlıurfaspor: 4

İHA

Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Şanlıurfaspor: 4

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, konuk ettiği Şanlıurfaspor’a 40 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Mustafa Aydın xx, Arif Dilmeç xx, Kurtuluş Aslan xx
Gümüşhanespor: Zeki Ayvaz xx, Muharrem Efe xx, Tuğay Adamcıl xx, Sercan Kaya xx (Musa Sinan Yılmazer dk. 66 x), Hasan Kaşıkara xx (Erdinç Mergen dk. 66 x), Burak Demireğen xx (Tekin Adar dk. 50 x), Raif Gündoğdu xx, Berkan Yıldırım xx (Baran Basut dk. 21 xx), Yunus Şimşek xx, Ömer Alp Kulga xx, Osman Torun xx
Şanlıurfaspor: Hakan Canbazoğlu xx, Göksu Alhas xx (Mehmet Taşcı dk. 43 xx), Turgut Doğan Şahin xx (Gökdeniz Varol dk. 60 xx), Mustafa Çakır xx, Yunus Emre Gedik xx (Recep Gül dk. 83 ?), Can Erdem xx, Cihan Can xx, Hüseyin Cihan Avcu xx (İhsan Uğur Göktaş dk. 83 ?), Fevzi Özkan xx, Onur Kolay xx (Mustafa Samican Keskin dk. 83 ?), Muhammet Raşit Yöndem xx
Goller: Mustafa Çakır (dk. 3), Turgut Doğan Şahin (dk. 22), Yunus Emre Gedik (dk. 47 ve 59) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Çakır, Hüseyin Cihan Avcu, Turgut Doğan Şahin, Mehmet Taşcı (Şanlıurfaspor)

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