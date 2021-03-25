Gümüşhane’de Mart kapıdan baktırdı Mart ayının son günlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından 19 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane Mart ayının son günlerinde gerçekleşen kar yağışıyla beyaza büründü.

İki gündür yüksek kesimlerde etkili olan ve zaman zaman da kent merkezinde kendini gösteren kar yağışı bugün sabah erken saatlerde kuvvetli yağışla kenti beyaza bürüdü.

İl merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçülürken, gece en düşük sıcaklık eksi 4,6 derece oldu. Kent merkezinde meyve ağaçlarının henüz çiçek açmamış olması zirai don tehlikesinin önüne geçerken düşük rakımlı ilçeler olan Kürtün ve Torul’da zirai don yaşanabileceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi gününe kadar aralıklı olarak etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışıyla birlikte il genelinde yüksek kesimlerde mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Hem Akdeniz hem de Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle mart ayı sonlarında gerçekleşen kar yağışını vatandaşlar “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözüne atıfta bulunarak “mart yine kapıdan baktırdı” diyerek değerlendirdi.

Sabah erken saatlerde gerçekleşen yağış nedeniyle işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını temizlemek zorunda kalırken, derin bir vadide kurulu kent merkezindeki dik rampa yollarda buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları da gerçekleşti.

Yağışla birlikte Kürtün ilçesinde 15, Kelkit ilçesinde 2 ve Köse ilçesinde 2 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler erken saatlerden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.

Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde buzlanma nedeniyle zaman zaman trafikte aksamaların meydana geldiği Gümüşhane’de GümüşhaneTrabzon arasındaki Zigana dağı, GümüşhaneŞiran arasındaki Tersun dağı, GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk dağı, GümüşhaneKelkit arasındaki Pekün dağı, GümüşhaneKöse arasındaki Köse dağı ve GümüşhaneYağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları, araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi.

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