Gümüşhane’de Mart kapıdan baktırdı Mart ayının son günlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından 19 köy yolu ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de Mart kapıdan baktırdı Mart ayının son günlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından 19 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Gümüşhane’de Mart kapıdan baktırdı Mart ayının son günlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından 19 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane Mart ayının son günlerinde gerçekleşen kar yağışıyla beyaza büründü.
İki gündür yüksek kesimlerde etkili olan ve zaman zaman da kent merkezinde kendini gösteren kar yağışı bugün sabah erken saatlerde kuvvetli yağışla kenti beyaza bürüdü.
İl merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçülürken, gece en düşük sıcaklık eksi 4,6 derece oldu. Kent merkezinde meyve ağaçlarının henüz çiçek açmamış olması zirai don tehlikesinin önüne geçerken düşük rakımlı ilçeler olan Kürtün ve Torul’da zirai don yaşanabileceği ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi gününe kadar aralıklı olarak etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışıyla birlikte il genelinde yüksek kesimlerde mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Hem Akdeniz hem de Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle mart ayı sonlarında gerçekleşen kar yağışını vatandaşlar “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözüne atıfta bulunarak “mart yine kapıdan baktırdı” diyerek değerlendirdi.
Sabah erken saatlerde gerçekleşen yağış nedeniyle işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını temizlemek zorunda kalırken, derin bir vadide kurulu kent merkezindeki dik rampa yollarda buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları da gerçekleşti.
Yağışla birlikte Kürtün ilçesinde 15, Kelkit ilçesinde 2 ve Köse ilçesinde 2 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler erken saatlerden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.
Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde buzlanma nedeniyle zaman zaman trafikte aksamaların meydana geldiği Gümüşhane’de GümüşhaneTrabzon arasındaki Zigana dağı, GümüşhaneŞiran arasındaki Tersun dağı, GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk dağı, GümüşhaneKelkit arasındaki Pekün dağı, GümüşhaneKöse arasındaki Köse dağı ve GümüşhaneYağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları, araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Şanlıurfaspor: 4
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Şanlıurfaspor: 4
Gümüşhane’de düşük vaka sevinci Türkiye’de geçen hafta Covid-19 vakası en çok düşen 2. il Gümüşhane oldu
YEREL HABERLER Gümüşhane’de düşük vaka sevinci Türkiye’de geçen ...
Gümüşhane’de üreticilere 4 bin adet yerli meyve fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de üreticilere 4 bin adet yerli meyve ...
Gümüşhane’ye çamur yağdı
YEREL HABERLER Gümüşhane’ye çamur yağdı
Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane’de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına kadar gidiyor Köylerde ücretsiz kurslar düzenleniyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Halk Eğitimi Kursları köylünün ayağına ...
Gümüşhane’de 19 meteoroloji gözlem istasyonu var
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 19 meteoroloji gözlem istasyonu var
Dağ keçisi vurmanın cezası 60 bin lira oldu
YEREL HABERLER Dağ keçisi vurmanın cezası 60 bin lira oldu