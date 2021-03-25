Gümüşhanespor’da Tolgay Kerimoğlu dönemi de sona erdi Sezon başından beri görev yapan 4. teknik adam da görevinden ayrıldı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, iki ay önce göreve başlayan Teknik Direktör Tolgay Kerimoğlu ile yollarını ayırdı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Gümüşhanespor’un dün sahasında Şanlıurfaspor’a 40 yenilmesinin ardından henüz iki ay önce göreve başlayan Tolgay Kerimoğlu'yla yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Tolgay Kerimoğlu ve yardımcı ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tolgay Kerimoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Önceki yıllarda hem oynadığı futbolla hem de playoff mücadeleleriyle rakiplerinin adeta korkulu rüyası olan Gümüşhanespor’da son 2 sezondur yaşanan çöküş devam ediyor.

Bugüne kadar oynadığı 29 maçtan yalnızca 20 puan toplayarak ligin son sırasına düşen Gümüşhanespor’da sezon başından beri Halim Haraköse, Bülent Demirkanlı, Galip Gündoğdu ve Tolgay Kerimoğlu teknik direktörlük görevi yaptı.

Kerimoğlu’nun ayrılmasının ardından takımın başına Gümüşhaneli teknik adam Sezgin Köprülü’yü getirmek için girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

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