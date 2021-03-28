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Zigana’da kayak sezonu tam bitti derken yağan Mart karı ile birlikte yeniden başladı Zigana Kayak Merkezinde kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı

İHA

Zigana’da kayak sezonu tam bitti derken yağan Mart karı ile birlikte yeniden başladı Zigana Kayak Merkezinde kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı

Türkiye’de hem yaz hem kış mevsiminde manzarası en güzel karayolu geçitlerinden birisi olan Zigana Dağı’nın zirvesinde bulunan kayak merkezindeki kar kalınlığı mart ayının son günlerinde 75 santimetreye ulaştı.
Tarihin her döneminde önemli bir geçit olan ve tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Zigana dağının 2 bin 100 metre rakımında Türkiye’nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde bahar bereketi yaşanıyor. Mart ayı sonlarına gelinmesine rağmen hafta içi gerçekleşen kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının 75 santimetre olarak ölçüldüğü kayak merkezi hafta sonu stres atmak isteyenlerin mekanı oldu. Babasıyla birlikte bölgeye kayak yapmak için gelen Esat Karaaslan, Zigana dağının çok güzel bir yer olduğunu belirterek, “Kar bu hafta çok fazla. Bu hafta başka yere gidecektik ama Zigana dağı ayrı bir güzel. Özellikle zirveleri ve manzarası çok güzel. Bu mevsimde kar çok fazla. Bazı zamanlarda çok kar olmuyordu ama bugün bizim şansımıza çok güzel kar var” ifadelerini kullandı.

“Tam sezon bitti derken hafta içi yağan kar 75 santimetreye ulaştı”
Tam sezonu kapatma hazırlığı yaparken bu hafta yağan karla birlikte sezonu tam gaz devam ettirdiklerini kaydeden Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi İşletmecilerinden Abdullah Eroğlu ise “Yağışlar devam ettiği, kar olduğu müddetçe kayak merkezimizi açık tutacağız. Pandemi kurallarına uygun şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Nisan ayına geldik sayılır. Bu haftaki gibi hava soğuk olursa yerdeki kar 10 gün daha gider diye düşünüyoruz” dedi.

“Ziyaretçilerimiz geçen yıllara göre yarı yarıya azaldı”
Kış sezonunda pandemi şartları nedeniyle çok yoğunluk yaşamadıklarını, bu yıl geçen yıllara göre kar yağışının da az olduğunu ifade eden Eroğlu, “Son yağan kar sezon ortasındaki kardan daha kuvvetli oldu. Genel olarak güzeldi sezon. Ziyaretçi sayımız geçen yıla göre yarı yarıya düştü diyebilirim. Ama insanlar burada eğlenebiliyor. Haftada 12 gün stresini atabiliyor. Çocuklarını getirdiği, evden dışarıya çıkarıp bir hava aldırdığı bir mekan oldu. Pistlerde aşırı yoğunluk olmuyor zaten. Kayak sporu soğuk hava nedeniyle doğal olarak maske ve eldivenle yapılıyor. Kış sporlarını seven herkesi Zigana’ya bekliyoruz” diye konuştu.

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