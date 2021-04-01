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Gümüşhane’de üreticilere 1,1 milyon liralık tohum desteği Vali Kamuran Taşbilek: “Toprağı tarla yapmak, tarlayı vatan yapmak demektir”

İHA

Gümüşhane’de üreticilere 1,1 milyon liralık tohum desteği Vali Kamuran Taşbilek: “Toprağı tarla yapmak, tarlayı vatan yapmak demektir”

Gümüşhane’de il genelindeki üreticilere Bitkisel Üretimi Geliştirme ve ÇayırMera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında 1 milyon 178 lira değerinde yüzde 50 hibeli 90 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.
Proje kapsamında ekimi yapılacak 14 bin dekar alanda 20 bin ton yem bitkisi üretimi yapılarak 10 milyon TL net gelir elde edilmesi hedeflenirken, projeyle birlikte 14 bin dekar atıl durumda kalan tarım arazisi de üretime kazandırılmış olacak.
Çayır, mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla uzun yıllardan beri Gümüşhane'de İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekleme faaliyetleri uygulanıyor.
Proje ile alınan yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır, yem bezelyesi ve yulaf tohumları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde Covid19 tedbirleri alınarak düzenlenen sembolik törenle çiftçilere dağıtıldı.
Tohumlarını dağıtan Vali Kamuran Taşbilek, ülkenin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane’de de tarımın ve çiftçilerin desteklenmesi noktasında devletin her konuda destek sunduğunu söyledi.

“Toprağı tarla yapmak, tarlayı vatan yapmak demektir”
Proje ile amaçlarının ekonomiye dahil edilmeyen atıl arazileri tarımsal üretime dahil etmek olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, “Toprak tarla olmadığı müddetçe değerini kaybediyor. Toprağı tarla yapmak, tarlayı vatan yapmak demektir. Ekilen her bir toprak parçası vatanın bir savunmasıdır. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığımız ile İl Özel İdaremizin destekleriyle 1 milyon 178 bin liralık destekle Tarım Kredi Kooperatifimizden temin ettiğimiz 90 ton tohumu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bunun karşılığı 14 bin dekar alanda 20 bin ton ürün elde etmek. Bununla toprağımızı korumak, hayvancılığımızı geliştirmek, hayvanlarımızın yem bitkisini sağlamak ve toprağı vatan etme gayretindeyiz” dedi.

“Üretimi olmayan bir memleket bitmiş demektir”
Böylesine zor bir coğrafyada bu faaliyetleri yaparak toprağı vatan etme noktasında büyük bir çaba ve fedakarlık içindeki çiftçilere teşekkür eden Vali Taşbilek, “Ekilebilir alanın hepsi ekilsin, toprak muhakkak tarla değerinde, işlenebilir değerde kalsın ki kendi değerini kaybetmesin. Bazen bunu milli strateji olarak uyguluyor. Bizim ülkemiz açısından da bu böyle. Geçen yıl pandemi süreci başladığında Cumhurbaşkanımızın kesinlikle üretim zinciri kopmayacak, desteklenecek talimatı vardı. Bu manada her türlü fedakarlığı yapacağız, her türlü kapanmayı yapacağız ama tarım ve çiftçilerimiz, hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımız kesinlikle mağdur edilmeyecek. Onların üretim zincirine devam etmesi için her türlü çaba sarf edilecek. Çünkü üretimi olmayan bir memleket bitmiş demektir. Bu talimatı kapsamında bütün illerimizde olduğu gibi ilimizde de değerli çalışmalar yapıldı. Bugün de bunun bir çabası ve tezahürü” diye konuştu.
Vali Taşbilek, emeği geçen herkese, çiftçilere, katkı sunan Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresine ve İl Genel Meclisine teşekkür etti.
Programa İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Tarım Kredi Kooperatifi Trabzon Bölge Müdürü Osman Tomruk, İl Genel Meclisi üyeleri ve çiftçiler katıldı.

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