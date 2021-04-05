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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis teşkilatından kan bağışı

İHA

Polis teşkilatından kan bağışı

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kızılay’a kan bağışında bulundu.
10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında vatan için can veren yiğitler bu kez Türk Kızılay’ına kan verdi.
Telsiz anonsuyla kan bağışına katılmaları çağrısının ardından Emniyet Müdürlüğü avlusunda Türk Kızılay’ı Gümüşhane şubesi kan bağışı aracına giden İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
Gün boyu devam eden kampanyada onlarca ünite kan toplanırken, Gümüşhane Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Gülseren Oğuzhan Çıtlak, “Emniyet güçlerimiz toplumun güvenliğini sağlarken aynı zamanda bugün kan bekleyen insanlara can veriyor. Polisimiz her zaman bize bu konuda destek oluyor” dedi.
1865 yaş arası sağlıklı herkesin kan bağışında bulunabildiğini hatırlatan Çıtlak, “Kan kaynağı sadece insan olan bir tedavi aracıdır ve bağışçılardan temin edilmesinden başka alternatifi yoktur. Bu nedenle de kan bağışı büyük önem taşıyor. 1865 yaş arası sağlıklı her birey kan bağışında bulunabilir. Bağışlanan 1 ünite kanla 3 kişinin hayatı kurtarılır. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” diye konuştu.

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