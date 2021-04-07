2. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Hacettepespor: 1

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, konuk ettiği Hacettespor’u 21 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Selim Özen xx, Arif Suat Fidan xx, Burak Gültek xx

Gümüşhanespor: Zeki Ayvaz xx, Özgür Ortaç xx, Muammer Efe xx, Tuğay Adamcıl xx (Yunus Şimşek dk. 89 ?), Sercan Kaya xx (Baran Basut dk. 79 xx), Tekin Adar xx (Oğuz Eken dk. 79 xx), Musa Sinan Yılmazer xx, Erdinç Mergen xx, Berkan Yıldırım xx, Erdinç Mergen xx (İlke Tankul dk. 73 xx), Alp Alp Kulga xx, Osman Torun xx

Hacettepespor: Numan Soysal xx, Muhammet Selim Okur xx, Hüseyin Eren Bektaş xx, Mehmet Can Güngör xx, Furkan Temir xx (Mehmetcan Yıldırım dk. 61 xx), Ali Eren Karadağ xx, Sarp Ekinci xx (Yağız Suat Bolat dk. 46 xx), Kaan Yüksel xx (Baran Başyiğit dk. 89 ?), Ömer Alper Tatlısu xx, Ahmet Arda Tuzcu xx (Kadir Enes Kıra dk. 61 xx), Çayan Poshoroğlu xx

Goller: Osman Torun (dk. 35), İlke Tankul (dk. 85) (Gümüşhanespor), Sarp Ekinci (dk. 16), (Hacettepespor)

Sarı kartlar: Berkan Yıldırım, Muharrem Efe (Gümüşhanespor), Ömer Alper Tatlısu, Kaan Yüksel, Mehmet Can Güngör (Hacettepespor)

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