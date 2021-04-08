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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de üreticilere 5 bin 600 ceviz fidanı dağıtıldı

İHA

Gümüşhane’de üreticilere 5 bin 600 ceviz fidanı dağıtıldı

Türkiye'de pestil ve kömenin anavatanı olan Gümüşhane'de bu ürünlerin hammaddesi olan ceviz için 2015 yılında başlatılan "Ceviz yetiştiriciliği geliştirme projesi" kapsamında üreticilere bu yıl 5 bin 600 ceviz fidanı dağıtıldı.
Torul ilçesine bağlı Harmancık köyü sınırlarındaki Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bahçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilerek toprağa gömülen fernorfernette çeşidi ceviz ve dikensiz kuşburnu çeşidi olan “Yıldız kuşburnu” fidanları düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı.
Törende konuşan Vali Vekili Mustafa Anteplioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Gümüşhane’de tarımsal üretimi artırmak için ceviz ve kuşburnu fidanı dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gümüşhane’nin tarımsal üretim olarak en büyük zenginliklerinden birisinin meyveleri olduğunu kaydeden Anteplioğlu, “İlimizde zaten yıllardır süregelen üretimi olan ve doğal olarak yetişen kuşburnu var. Kuşburnunun en çok üretildiği illerden biriyiz. Bu kapsamda bu yıl ilk defa Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz güzel bir proje yaptı. Kuşburnu doğada kendiliğinden yetişen bir bitki. Bu yıl kapama bahçe şeklinde bir proje başlatıldı. Proje kapsamında ailelerimize fidanları veriyoruz” dedi.
Yine aynı şekilde 2015 yılından beri il genelindeki üreticilere ceviz fidanı dağıtımı yaptıklarını ifade eden Anteplioğlu, “2015 yılından beri ilimizde ceviz fidanı devlet destekli olarak dağıtılıyor. Bu yıl 5 bin 600 fidanı toprakla buluşturacağız. Ceviz katma değeri yüksek bir ürün. Depolandıktan sonra uygun koşullarda yıllarca saklanabiliyor. İstiyoruz ki bunların sayısı daha da fazla olsun. Ekonomik olarak çiftçilerimize çok büyük katkısı olacak. Bu fidanları dağıtıp bırakmıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda ekimi, budama, gübreleme ve daha sonraki bakımıyla ilgili teknik desteği arkadaşlarımız sağlayacaklar. İnşallah ilimizde cevizciliği daha fazla sayıda fidanı dağıtarak artıracağız. Çünkü ilimizin en önemli ürünlerinden birisi olan pestil ve köme. 30’a yakın pestilköme işletmesi var. Yani pazar problemi yok. Ürettiğimiz zaman bu cevizleri pazarımız hemen hazır. Dışardan ithal etmektense buradan birinci elden almak ekonomiye çok katkısı olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Vali Vekili Anteplioğlu konuşmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen’le birlikte ilk fidanları şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz’a teslim etti.

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