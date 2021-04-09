Gümüşhane’de 499 adet sentetik hap ve 10,87 gram bonzai ele geçirildi

Gümüşhane'ye Samsun’dan uyuşturucu getiren şahıslar, polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahısların aracına gizledikleri 499 adet sentetik hap ve 10,87 gram bonzai ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Samsun’dan Gümüşhane’ye uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen bir araç, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Torul ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada arka koltuğun altına gizlenmiş 36 tablet halinde toplam 499 adet sentetik ecza hap ve daralı ağırlığı 10,87 gram olan bonzai maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan T.T. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.