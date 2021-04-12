Yeni Zigana tünelinde ışık bu yılın sonunda görülecek Gümüşhane’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de 2021 yılı 2.İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada yatırımcı kamu kuruluşların 31 Mart 2021 tarihi itibariyle Gümüşhane’de toplam proje tutarının 8 milyar 258 milyon TL olan 177 proje bulunduğunu kaydeden Vali Taşbilek, projelerin 2021 yılı ödeneğinin 295 milyon 387 bin TL, dönem sonuna kadar yapılan harcama tutarının ise 121 milyon 853 bin TL olduğunu, kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 108 milyon 209 bin TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda sunumunu gerçekleştiren Karayolları 10.Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Ateş tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın en uzun karayolu tüneli olacak yeni Zigana tünelinde kazı çalışmalarının yüzde 85, nihai beton kaplamaların da yüzde 62 seviyesinde tamamlandığını ve yılsonu itibariyle kazı ve destek çalışmalarının bitirilerek ışığın görüleceğini söyledi.

GümüşhaneKelkit arasındaki 6,8 kilometrelik çift tüp Pekün tünelinde yüzde 52 oranında kazı ve destek çalışmasının tamamlandığını ifade eden Ateş, imalat çalışmaları tamamlanan Kürtün kavşak tünellerinde havalandırma sistemiyle ilgili eksikliklerin tamamlandıktan sonra açılışının gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda söz alan Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdür Vekili Olcay Çubukcu ise il merkezine içme suyu sağlayacak olan Bahçecik Barajında çalışmaların yüzde 60 seviyesinde olduğunu ve bu yıl barajda su tutmayı planladıklarını belirterek 5 bin metreküp hacimli depo, 25 bin metreküp/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi ve yaklaşık 33,3 kilometrelik isale hattı imalatı yapımını içeren ihaleyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Bu sırada söz alan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, “Şu memleketin su sorunu ve dere ıslahı sorunu çözülsün. İşin yüzde 90’ını tamamladık yüzde 10’luk kısmı kaldı. Ama bu yüzde 10’luk kısım bitmediği için vatandaş yüzde 90’ı görmüyor. O güzelliği tamamlayıp yüzde 100 yapalım” diyerek serzenişte bulundu.

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