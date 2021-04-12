Zigana dağında trafik kazası: 1 yaralı

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GümüşhaneTrabzon karayolundaki Zigana dağı geçidinde kar yağışının ardından gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam saatlerinde aniden başlayan kar yağışının ardından Zigana tünelinin Gümüşhane tarafında bulunan Karayolları bakımevi karşısında Erdal Üzel yönetimindeki 69 AAF 869 plakalı otomobil Gümüşhane istikametine ilerlerken buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 61 DT 490 plakalı kamyonete çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Üzel 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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