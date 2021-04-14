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Gümüşhane’de okullara afet çantası dağıtıldı Vali Kamuran Taşbilek: “Aklı eren herkesi Gümüşhane’de eğiterek afetlere hazırlıklı hale getirmek en büyük amacımızdır”

İHA

Gümüşhane’de okullara afet çantası dağıtıldı Vali Kamuran Taşbilek: “Aklı eren herkesi Gümüşhane’de eğiterek afetlere hazırlıklı hale getirmek en büyük amacımızdır”

Gümüşhane’de afet ve acil durumlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla okullara Afet ve Acil Durum Çantası dağıtımı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan etmesi kapsamında gerçekleştirilen program Vali Kamuran Taşbilek’in makamında düzenlenirken programa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eğitim Daire Başkanı Nalan Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak katıldı.
Programda okul müdürlerine çantalarını teslim eden Vali Taşbilek gazetecilere yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2021 yılını afetlere hazırlıkla ilgili eğitim yılı ilan etmesi nedeniyle ülkenin her yerinde kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla protokoller imzalandığını belirterek, amaçlarının 2021 yılında Türkiye’de 51 milyonun eğitilmesi, Gümüşhane’de ise aklı eren herkesin afetlere hazırlık noktasında eğitilmesi olduğunu söyledi.
“Aklı eren herkesi Gümüşhane’de eğiterek afetlere hazırlıklı hale getirmek en büyük amacımızdır”
Başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşları bu konuda eğitmek istediklerini dile getiren Vali Taşbilek, “Ülkemiz afetler konusunda sıkıntılı bir noktada. 2020 yılında yaşadığımız afetler bize gösteriyor ki bu işin şakası yok. Ülkemizi bu sıkıntıdan alabileceğimiz tedbirlerle en iyi noktaya getirip zararları en aza indirgeme noktasında çalışma yapmamız lazım. Bunun başında da eğitim geliyor. Bu yıl bu konuyu üstüne basa basa uygulamamızın sebebi de insanlarımızı eğitimli kılarsak birçok şeyi elemine etmiş olacağız. Afet öncesi afete yönelik alınacak hazırlıklar, sağlanacak tedbirler bizi çok daha az zararla afetleri geçirmeyi sağlayacak. Afet öncesine yönelik de devletimiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Afete hazırlıklı bireyler yetiştirdiğimizde afetin ne olduğunu bilen insanlar olarak ülkemizde bu tür olumsuzlukların zararlarını en az etkiyle atlatma noktasında çabalarımız olacak. Aklı eren herkesi Gümüşhane’de eğiterek afetlere hazırlıklı hale getirmek en büyük amacımızdır” diye konuştu.

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