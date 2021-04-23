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Gümüşhane’de ‘Siron’ satışlarına Ramazan dopingi Ramazanla birlikte siron satışları arttı

İHA

Gümüşhane'nin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinden 'siron' satışları Ramazan ayıyla birlikte zirve yaptı.

Gümüşhane’de ‘Siron’ satışlarına Ramazan dopingi Ramazanla birlikte siron satışları arttı

Gümüşhane’nin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinden ‘siron’ satışları Ramazan ayıyla birlikte zirve yaptı.
Pişirilmiş yufkanın sıcakken katlanıp kesilmesi ve ardından fırınlanmasıyla kurutulduktan sonra tepsiye dizilip üzerine yoğurt veya sıcak su ile ıslatılarak tereyağlı sosuyla servis edilen Gümüşhane Sironu, çok kısa sürede hazırlanması ve hafif olması nedeniyle ramazan ayında vatandaşların hem iftarda hem de sahurda sıklıkla tükettiği bir yiyecek.
Asırlardır Gümüşhane ve civarındaki kentlerde “Siron” ve “Ziron” adıyla bilinen ve geçtiğimiz yıllarda tescillenerek coğrafi işaret alan Gümüşhane Sironu’nun üretimi Ramazan ayıyla birlikte rekor seviyeye ulaştı.
Evlerde genellikler kadınların bir araya gelerek imece usulüyle yaptığı siron bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerde üretilemezken vatandaşlar ihtiyaçlarını kentte bu işi endüstriyel olarak yapan işletmelerden gideriyor.
Son yıllarda bazı yarışma programlarında soru olarak sorulan Gümüşhane Sironunu 2012 yılında aile şirketi olarak üretmeye başladıklarını kaydeden Ali Doğan, “Geçmişten günümüze kadar gelen Gümüşhane’nin yöresel lezzeti olan coğrafi işaret tescilini almış alan Gümüşhane Sironunu üretiyoruz. Bu ürünü öncelikle Gümüşhane, Bayburt, Trabzon piyasasına açtıktan sonra Erzincan ve Erzurum piyasasına da sunduk. Hedefimiz Türkiye’deki her il ardından da ihracat yapmak” dedi.
Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgınının her sektör gibi kendilerini de etkilediğini dile getiren Doğan, “Ramazan ayıyla birlikte iftar ve sahurun vazgeçilmez yemeği olan siron satışlarında çok büyük artış olmasından dolayı işlerimiz biraz düzeldi” diye konuştu.
Doğan’a üretim aşamasında yardım eden eşi Hatice Doğan, Gümüşhane’nin geleneksel yemeği olan Siron’un başka şehirlerde yaş yufkayla yapıldığını fakat Gümüşhane’de yufkanın pişirildikten sonra kesiminin yapıldığını belirterek, “Kesildikten sonra fırında kızartıp satışa sunuyoruz. Ramazan ayında daha çok tüketiliyor. Hem hafif hem de yoğurtlu ürün olduğu için daha çok tüketiliyor. Siron tepsiye dizildikten sonra 5 dakika içerisinde hazır olan bir yemektir” şeklinde konuştu.

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