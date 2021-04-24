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Bakan Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını, kazanıma dönüştüreceğiz (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını, kazanıma dönüştüreceğiz (2)


KÜRTÜN KAVŞAĞI VE TÜNELİNİ HİZMETE AÇTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayburt'un ardından geldiği Gümüşhane´de, TrabzonGümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada kesintisiz, güvenli ve konforlu trafik akışını tesis etmek amacıyla yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli´nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Gümüşhane´ye son 19 yılda ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 257 milyon 682 bin liranın üzerinde kaynak aktardıklarını belirtti.
Türkiye´nin 19 yılda önemli aşamalar kat edip, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme yolunda büyük bir mesafe aldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve alt yapı yatırımlarımızla omuz verdiğimiz bu süreç, Türkiye´yi kendi içinde yüksek standartlı bir ulaşım sistemi ile bağlamış, dahası, her noktadan dünya ile yakınlaştırmıştır. Ulaşımın hemen her modunda hayata geçen dev projeler, ülkemizi dünya ticaretinin ana koridorlarında söz sahibi yaparken, lojistik bir süper güç haline getirmiştir. Bundan böyle de ülkemizin her bir yöresine yaptığımız yollar, köprüler, tren yolları, havaalanları, limanlarla ülke ekonomisine katma değer sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimiz de çok iyi bilmektedir ki; halka hizmeti her zaman günü birlik siyasi çekişmelerin üzerinde tutan hükümetlerimiz, geleceğin Türkiye´sinin inşasına odaklanmıştır" dedi.
`KARAYOLU YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERDİK´
Yatırımları arasında en büyük ağırlığı karayollarına verdiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bu süreçte yaptığımız yatırımlar arasında en büyük ağırlığı karayollarımıza verdik. Ülkemizi dünya standartlarında karayolları ile kuşattık. Baştanbaşa kesintisiz, konforlu, güvenli seyahati temin ettik. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken bugün bölünmüş yol ağımızı 28 bin 204 kilometreye ulaştırarak, illerimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 602 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu, 703 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar ülke genelindeki; bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu, 650 kilometreye çıkaracağız" diye konuştu.
'GÜVENLİ VE KONFORLU TRAFİK AKIŞI SAĞLAYACAĞIZ'
"Bugün itibari ile Gümüşhane´de devam eden 3 adet karayolu projesinin toplam maliyeti 2 milyar 325 milyon liranın üzerindedir" diyen Bakan Karaismailoğlu "Trabzon-Gümüşhane Yolu´nun Tirebolu-Torul Yolu ile kesiştiği noktada Kürtün Ayrım Kavşağı´nı tamamlayarak sizlerle birlikte hizmete açıyoruz. Kürtün Ayrım Kavşağı´nın hizmete açılmasıyla, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada, kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız. Proje ile aktif heyelan sahasında yer alan bölgede, en az maliyetle, güvenli bir şekilde geçişi mümkün kıldık" ifadelerinde bulundu.
`HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR´
Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda koşar adım ilerledikleri bir döneme girdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye´miz çok önemli ve tarihi bir dönüm noktasındadır. Artık gelişmiş ülkeler arasına girmek ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak yolunda koşar adım ilerlediğimiz bir döneme girdik. Tüm uğraşımız dünyada ve bölgede lojistik manada liderlik konumuna erişmek, ihracatçımızın önünü açarken, dünya ticaretinin rotasını da Türkiye´ye çevirmek içindir. Yatırımlar ve istihdam artacak, paramız değerlenecek, ülkemiz dünyanın zenginliğinden daha büyük bir pay alacaktır. Dolayısıyla yaptığımız işler, insanımıza daha iyi olanaklar sunmayı ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Bunca yıldır, durup dinlenmeden ve kararlılıkla yürüttüğümüz stratejik çalışmalar ve projelerimiz sayesinde hedeflerimize ulaşacağımız günler yakındır" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, kurdele kesimiyle tamamlanan yatırımı hizmete açtı.
Selçuk BAŞAR-Uğur AYDINSinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Selçuk BAŞAR
2021-04-24 15:57:55

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