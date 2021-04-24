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Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu, 650 kilometreye çıkaracağız” “Kürtün Ayrım Kavşağı’nın hizmete açılmasıyla, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada, kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız”

İHA

Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu, 650 kilometreye çıkaracağız” “Kürtün Ayrım Kavşağı’nın hizmete açılmasıyla, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada, kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu 650 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.
TrabzonGümüşhane ve TireboluTorul akslarının kesiştiği noktada kesintisiz, güvenli ve konforlu trafik akışını tesis etmek amacıyla yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla törenle açıldı.
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkemizi dünya standartlarında karayolları ile kuşattıklarını hatırlattı. Bakan Karaismailoğlu “2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken bugün bölünmüş yol ağımızı 28 bin 204 km’ye ulaştırarak, illerimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 602 kilometreye, 311 km olan köprü ve viyadük uzunluğunu, 703 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu, 650 kilometreye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

"Derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bu bölgede ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz"
Tarihi İpek Yolu güzergahında, Doğu Karadeniz’in iç kesimlere bağlantısında önemli bir kavşak olan Gümüşhane’ye son 19 yılda ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 257 milyon 682 bin liranın üzerinde kaynak aktarıldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Gümüşhane’yi bölünmüş yollarla, Erzincan, Trabzon ve Bayburt’a bağladık. 2003 yılında ildeki bölünmüş yol uzunluğu sadece 1 kilometre iken, bugün 122 kilometreye çıkardık. Son 19 yılda Gümüşhane’de 183 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi, 2 adet tek tüp, 12 adet de çift tüp olmak üzere toplam 18 bin 179 metre uzunluğunda 14 tünel inşa ettik. Bunun yanında yine uzunluğu 203 metrelik 8 adet de köprüyü ilimize kazandırdık. Bugün itibariyle Gümüşhane’de devam eden 3 adet karayolu projesinin toplam maliyeti 2 milyar 325 milyon liranın üzerindedir. Derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bu bölgede ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, karayolu ağının iyileştirmesini yaparak bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlenmenin önünü her geçen gün biraz daha açacağız” dedi.
Köstere Deresi ile Gümüşhane arasındaki 33,7 kilometrelik devlet yolu ile 11,3 kilometrelik Gümüşhane Şehir Geçişini çift şeritli bölünmüş yol haline getirerek 10 Ağustos 2018’de hizmete açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugün de TrabzonGümüşhane Yolu’nun TireboluTorul Yolu ile kesiştiği noktada Kürtün Ayrım Kavşağı’nı tamamlayarak sizlerle birlikte hizmete açıyoruz. Ana yol, 2x290 metrelik açkapa tüneli içine alınmış ve TireboluTorul Yolu’nda bin 904 metre uzunluğunda çift tüplü Kürtün Tüneli’ni yaptık. Kürtün Ayrım Kavşağı ve bağlantı yollarımızın uzunluğu; 2,9 kilometrelik kısmı Tirebolu Kürtün Yol ayrımı ve 1,2 kilometrelik Köstere DeresiGümüşhane aksında olmak üzere toplamda 4,1 kilometredir. Kürtün Ayrım Kavşağı’nın hizmete açılmasıyla, TrabzonGümüşhane ve TireboluTorul akslarının kesiştiği noktada,kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız. Proje ile aktif heyelan sahasında yer alan bölgede, en az maliyetle, güvenli bir şekilde geçişi mümkün kıldık. Ayrıca, proje kapsamında yer alan Kürtün Tüneli ile de düşük standarttaki TireboluTorul Yolu’nun keskin kurplara ve dik yamaçlara sahip kısmı çok daha güvenli bir şeklide geçilecektir.”
Açılış törenine Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile davetliler katıldı.

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