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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Gümüşhane’de “2002 yılı öncesinde Türkiye'deki toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken, şuan sadece Trabzon Erzurum arasında 58 kilometrelik tüneller var”

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Gümüşhane’de “2002 yılı öncesinde Türkiye'deki toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken, şuan sadece Trabzon Erzurum arasında 58 kilometrelik tüneller var”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2002 yılı öncesinde Türkiye'deki toplam tünel uzunluğunun 50 kilometreyken, şu an sadece Trabzon Erzurum arasında 58 kilometrelik tüneller olduğunu söyledi.
300 milyon liraya mal olan Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli açılışı için Gümüşhane’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış programının ardından kent merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’i makamlarında ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde ise kendisini bekleyen partililere seslendi.
Bakanlık olarak bölgede devasa projelerinin devam ettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Kop, Vauk ve Zigana tünellerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yüksek güvenlik, yüksek yüksek standartlı tünelinizle birlikte dünyanın en büyüklerinden bir tanesi olarak inşallah Trabzon Erzurum arasında bu projelerimiz hepsi hayat verecekler bu bölgeye. 278 kilometrelik Trabzon Erzurum yolu inşallah bu projeler bittiğinde 50 kilometre kısalacak, seyahat süresi de oldukça kısalacak. Burada yakıttan, zamandan önemli tasarruflar sağlanacak. Bu yaptığınız devasa yatırımlar inşallah kısa sürede geri dönüşümünü de sağlamış olacağız. Tabi bu projeler yapıldığında bölgeler ne kadar ulaşılabilir olursa buradaki ekonomi, istihdam, üretim, ticaret, turizm o derecede gelişiyor. O yüzden bizim ulaştırma altyapı projelerimiz çok önemli. Biz de bu önemin sorumluluğu altında bu projelerimizi bir bir bitirmeye çalışıyoruz. Havalimanında alt yapı çalışmalarımız devam ediyor inşallah kısa zamanda üst yapı projesini yapıp inşallah orayı da kısa zamanda hizmet alırız” dedi.
Türkiye’nin her noktasında devasa çalışmalar olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye adeta bir devrim geçiriyor. 100 yılda yapılamayan işleri 1819 yıla sığdırdık. 28 bin 200 kilometrelik bir bölünmüş yoldan bahsediyoruz. 605 kilometrelik tünel işletiyoruz, 200 kilometre inşaatı devam eden tünellerimiz var. Sırf Trabzon Erzurum arasında 278 kilometrelik yol hattında bile 58 kilometrelik tünel inşaatımız var. Bunların bir kısmını faaliyete geçirdik. Düşünün 2002 yılı öncesi sadece Türkiye'deki toplam tünel uzunluğumuz 50 kilometre iken, şuan sırf Trabzon Erzurum arasında 58 kilometre tünel var” diye konuştu.

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