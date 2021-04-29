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Gümüşhane’de hayırsever işadamları veresiye defterlerini satın aldı Osmanlı’dan kalan Zimem Defteri geleneği Gümüşhane’de yaşatılmaya başlandı

İHA

Gümüşhane’de hayırsever işadamları veresiye defterlerini satın aldı Osmanlı’dan kalan Zimem Defteri geleneği Gümüşhane’de yaşatılmaya başlandı

Gümüşhane’de hayırsever işadamları bir Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulamasıyla mahalle bakkallarında bulunan veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını sildi.
Gümüşhane Pestil ve Köme Üreticileri Birliği Başkanı Abdulbaki Kara’nın organizasyonunda bir araya gelen hayırsever işadamları yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı.
Geçtiğimiz günlerde hazırladıkları yüzlerce yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran işadamları bu kez de kent merkezi ve ilçelerde belirlenen mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerini satın alarak bir Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulamasını hayata geçirdi.
Bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri uygulamayı bundan sonraki yıllarda sürekli hale getireceklerini kaydeden işadamı Kara, “Ramazan ayında Gümüşhane’deki hayırsever işadamları olarak bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden geldiği ölçüde destek olmaya çalışıyoruz. Küçük sokaklarda köşe başlarında mahalle bakkalları eski günlere göre ekonomik olarak güç kaybetmekte. Biz de zimem defteri uygulaması ile Osmanlı'dan kalan bir geleneği ayakta tutmak istiyoruz. Bu bizlere ecdadımızın çok büyük bir mirası. Çünkü ecdat döneminde bunlar çok iyi bir şekilde itinalı bir şekilde yapılırmış ve sağ elin verdiğini sol elin görmemesi anlamına gelen veresiye defteri aslında bugünkü adıyla ama zimem defteri uygulaması geleneğini bizler Gümüşhane'de sürdürmek istiyoruz” dedi.
Yardımların sadece zimem defteri uygulamasıyla değil, ramazan yardımları uygulaması ve aynı zamanda yetimhanelerde iftar uygulamalarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Kara, “Gümüşhane'deki hayırsever iş adamlarının katkılarıyla bu faaliyetlerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda ilimizde 67 tane zimem defterini satın almış bulunuyoruz. Allah burada bizlere destek olan tüm hayırsever kardeşlerimizden razı olsun. Desteklerini katında kabul eylesin. Bizler inşallah bu yıldan sonra da her yıl Osmanlı'dan günümüze miras olan bu geleneğimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.
Uygulamada borcunu ödedikleri hiçbir vatandaşların ismini bilmediklerini bu konunun kendileri için en önemli nokta olduğunu kaydeden Kara, “Hiçbir kardeşimiz de o borcu bizim ödediğimiz bilmiyor. Dolayısıyla bu zimem geleneğini gerçekten yaşatmamız gerektiğine inanıyorum. Ülke olarak da dünya olarak da pandemi nedeniyle çok zor günler geçiriyoruz. O yüzden zimem geleneği bugün aslında çok daha yerini buldu diye düşünüyoruz. Bu uygulamanın devam edeceğine canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.
İnönü Mahallesinde 22 yıldır işlettiği bakkalındaki veresiye defterinin satın alınmasından dolayı hem kendisinin hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların memnun olduğunu ifade eden Harun Sarı da emeği geçen herkese teşekkür etti.

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