Baraj gölüne uçan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü

Uğur AYDINSinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA) GÜMÜŞHANE'´nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazada sürücü Ahmet Aydoğan (61) yaralandı, eşi Ayşe Aydoğan (48) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Sapmaz köyü Hacılı mevkisinde meydana geldi. Ahmet Aydoğan (61) yönetimindeki 28 YA 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı, 30 metreden Gökçebel baraj gölüne uçtu. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü Aydoğan, eşi Ayşe Aydoğan´ı da kıyıya çıkardı. Sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayşe Aydoğan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe Aydoğan´ın cenazesi de hastane morguna kaldırıldı. Jnadarmanın Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Uğur AYDIN
2021-04-29 22:43:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.