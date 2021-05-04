Gümüşhane’de 2 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı 2 köy ve 1 mahallede yeni tip korona virüs hastalığı (Covid19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köyler ve mahalle karantinaya alındı.
Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü Gürgenli ve Kızılcadam köyleri ile ilçeye bağlı Özkürtün beldesi Cayra Mahallesi'nde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı. Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan duyuruda “Kürtün ilçesi Gürgenli ve Kızılcadam köyleri ile Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi Cayra Mahallesi'nde meydana gelen pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.
Köyler ve mahalle giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.