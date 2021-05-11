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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Limni Gölü Tabiat Parkı'ndan eşsiz görüntüler

İHA

Limni Gölü Tabiat Parkı'ndan eşsiz görüntüler

Zigana Dağı'nın yamacında yılın her mevsimi eşsiz manzaraların yaşandığı Limni Gölü Tabiat Parkı, önceki gece gerçekleşen kar yağışının ardından Mayıs ayında beyaza büründü.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünün sınırları içerisinde bulunan ve tam kapanma nedeniyle ziyarete kapalı olan ve yalnızca işletmecilerin bulunduğu tabiat harikası alan sabahın erken saatlerinde sisle birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Gölde bulunan kazların yüzdüğü anlar işletmeciler tarafından kayda alınarak sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, çok sayıda beğeni ve yorum alan bölgeye gitmek için vatandaşlar kısıtlamaların sona ermesini bekliyor.
Tesis işletmecilerinden Mustafa Eroğlu, mayıs ayının ortalarında gerçekleşen kar yağışının ardından etrafı yemyeşil olan Limni Gölünün beyaz örtüyle kaplandığını belirterek, paylaştıkları fotoğrafları gören çok sayıda vatandaşın pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesinin hemen ardından soluğu burada alacağını ifade ettiğini söyledi.
Pandemi yasakları ve tam kapanma uygulaması nedeniyle bölgeyi ve alandaki tesisleri korumak yalnızca kendilerinin bulunduğunu ifade eden Eroğlu, biran önce pandeminin sona ererek insanları huzur veren mekan olarak bilinen Limni Gölünde ağırlamak istediklerini kaydetti.

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