Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yukarı Alıçlı köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy 8 günlüğüne karantinaya alındı.

Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan duyuruda “Pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla ilimiz Merkez Yukarı Alıçlı Köyünde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 11.00’den itibaren 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 11.00’e kadar 8 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirleri 8 gün sürecek.

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