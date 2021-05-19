Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı



Uğur AYDIN/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de, cami şadırvanında abdest alanların askıya astığı ceketlerdeki parayı, abdest almaya hazırlık yapar gibi davranıp çaldığı tespit edilen şüpheli ve suç ortağı 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları da şadırvanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat öğle saatlerinde kentteki Kemaliye Camisi´ne ait şadırvanda meydana geldi. Camiye gelen Zekeriya Şenel, şadırvanda abdest almak için ceketini duvardaki askılığa astı. Şenel, abdest aldıktan sonra giydiği ceketinin cebindeki 3 bin 100 lira parasının yerinde olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri, Şenel´in ifadesine başvurup, şadırvandaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde yapılan incelemelerde, Şenel´in yanına gelen kişinin, abdest alma hazırlığı yaparak askıdaki ceketin içinden parayı çaldığı tespit edildi. Kimlikleri saptanan ve olayda 3 kişi oldukları belirlenen şüpheliler A.T. (43), T.Ç. (46) ve R.Ç. (54), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle bölgede birçok hırsızlığa karıştıkları da belirlendi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Emniyete götürülen şüphelilerin, haklarında hırsızlık suçundan 20´yi aşkın suç kaydı olduğu belirlenirken, hırsızlık anları da şadırvana ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevreyi kontrol eden şüphelilerden birinin abdest alanların yanındaki boş askılığa ceket astığı, diğer şüphelinin ise, abdest almaya hazırlık yapar gibi davranıp, ceket cebindeki paraları aldığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Uğur AYDIN

2021-05-19 16:23:18



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