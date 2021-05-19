Gümüşhane’de binlerce kişi saat 19.19’da İstiklal Marşı okudu Vatandaşlar Türk bayraklarıyla süslediği balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu Vali Kamuran Taşbilek eşi Sibel Taşbilek’le balkona çıkarak vatandaşlara eşlik etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de binlerce kişi saat 19.19’da İstiklal Marşı okudu Vatandaşlar Türk bayraklarıyla süslediği balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu Vali Kamuran Taşbilek eşi Sibel Taşbilek’le balkona çıkarak vatandaşlara eşlik etti

İHA

Gümüşhane’de binlerce kişi saat 19.19’da İstiklal Marşı okudu Vatandaşlar Türk bayraklarıyla süslediği balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu Vali Kamuran Taşbilek eşi Sibel Taşbilek’le balkona çıkarak vatandaşlara eşlik etti

Gümüşhane’de 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saatler tam 19.19’u gösterirken binlerce vatandaş evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu, havai fişek gösterisini izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun vatandaşları saat 19.19’da İstiklal Marşı okumaya davet etmesinin ardından Gümüşhane kent merkezinde çok sayıda vatandaş balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu. Balkonların Türk bayraklarıyla süslendiği Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek eşi Sibel Taşbilek’le konutlarının balkonuna çıkarak vatandaşlara eşlik etti.
Pandemi nedeniyle gündüz yalnızca Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla gerçekleşen kutlama programı kapsamında Gençlik Merkezi önünde de saatler 19.19’u gösterirken program gerçekleştirildi.
Tarihteki Türk devletlerini temsil eden bayrakların da taşındığı programda milli sporcular, gençlik liderleri ve Gençlik Merkezi üyeleri hep bir ağızdan balkonlardan İstiklal Marşı okuyan vatandaşlara eşlik etti.
Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını bütün gençlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte coşku içerisinde icra ediyoruz. Salgın nedeniyle önceki senelerdeki gibi kalabalık faaliyetler gerçekleştiremiyoruz. Bunların birçoğunu bu yıl sosyal medya üzerinden gerçekleştirdik. Ancak yine birçok alanda bu coşkuyu vatandaşlarımızla yaşadık. Bugün saat 19.19’u gösterirken vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı’mızı okuduk. Bir kez daha 19 Mayıs ruhunu, meşalesini buradan tekraren hatırlamış ve hatırlatmış olduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
YEREL HABERLER Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı ...
Keçi çoban köpeğine kafa tutarsa Keçinin çoban köpeğine kafa tuttuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Keçi çoban köpeğine kafa tutarsa Keçinin çoban ...
Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
Milli sporculardan Vali Taşbilek’e ziyaret
YEREL HABERLER Milli sporculardan Vali Taşbilek’e ziyaret
Kedi ile köpeğin gıpta edilen dostluğu
YEREL HABERLER Kedi ile köpeğin gıpta edilen dostluğu
Yavru ayıların ilginç görüntüleri kameralara takıldı
YEREL HABERLER Yavru ayıların ilginç görüntüleri kameralara takıldı