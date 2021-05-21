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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Limni Gölü Tabiat Parkı'nda turizm sezonu başladı

İHA

Limni Gölü Tabiat Parkı'nda turizm sezonu başladı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağının eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya başladı.
Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği 2 bin 24 metre rakımlı bölgeye Zigana dağından ve Zigana köyünden ulaşımı sağlayan beton yollarda kar ve taş temizliğinin yapılmasının ardından tesisler Covid19 kurallarıyla birlikte ziyaretçilere açıldı.
İlçeye bağlı Zigana köyü sınırlarında yer alan ve son dönemde Doğu Karadeniz bölgesinin dikkat çeken turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı etrafını sarmalayan sarı çam ormanları arasında düşük nem oranı, temiz havası, eşsiz doğası ve manzarasıyla pandemi sürecinde nefes almak isteyenlerin mekanı oldu.

“Covid19 önlemlerinin tamamını aldık”
Alanda bulunan 22 adet kır evinde konaklama imkanı sağlanan Limni Gölü Tabiat Parkında yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk ziyaretçilerin Bahreyn, Irak ve Lübnan’dan gelen yabancı turistler olduğunu kaydeden tesis işletmecilerinden Abdullah Eroğlu, “Tam kapanma önlemleri bittikten sonra alanımızı misafirlerimizin ziyaretine açtık. Covid19 önlemlerinin tamamını aldık. Devletin getirdiği kurallar çerçevesinde misafirlerimiz gelip tabiat parkımızı ziyaret edip doğal güzelliklerin tadını çıkarabiliyor, kapanma sürecinin verdiği stresi bir nebze olsa da atıyor. Gelenlerin çoğu çocuğuyla, aile olarak geliyorlar. Kah göldeki ördeklere ekmek vererek kah alandaki oyun alanları ve parklarda çocuklarına stres attırarak günlerini geçiriyorlar” dedi.

“Biz bismillah dedik, misafirlerimizi bu güzel doğayı görmek için bekliyoruz”
Limni Gölünün manzarası güzel olduğu kadar hem seyir teraslarının hem de geliş ve dönüş yolunda Zigana dağından izlenen manzaranın bambaşka olduğunu kaydeden Eroğlu”, Çoğu insan buradaki vaktini ona göre ayarlayıp tam günbatımı saatinde çıkıp yol boyu günbatımı veya sis denizini izleyerek seyahatini tamamlıyor. Geçen yılki gibi gevşetme olursa sezonun geçen yıldan daha iyi olacağına inanıyoruz. Yabancı turist kafileleri de gelmeye başladı. Bahreyn, Irak ve Lübnan’dan kafileler gelmeye başladı. Şuanki süreçte bile gelen oluyorsa sezonda bunların artacağını düşünüyoruz. Biz bismillah dedik, misafirlerimizi bu güzel doğayı görmek için bekliyoruz” diye konuştu.
Eroğlu, tesislerde yemek hizmetini paket servis olarak sunduklarını, vatandaşların paket servis olarak kamelyalarda yemek yiyebildiğini sözlerine ekledi.

“Şu gölün kenarında oturup bir çay bile içmek insana bir huzur veriyor”
Eşi, annesi ve çocuğuyla tesisi ziyaret eden Gamze Özkan ise “Çocuğumuzla vakit geçirebileceğimiz, eğlenebileceği, parklarıyla, havasıyla olsun nadir yerlerden birisi burası. İnsanların birazcık nefes alalım diye geldiği Limni Gölüne kaç kere gelirsem geleyim her seferinde aynı tadı alıyorum. Şu gölün kenarında oturup bir çay bile içmek insana bir huzur veriyor. Kaçıncı defa gelirsem geleyim bir mutluluk veriyor bana, dinlenmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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