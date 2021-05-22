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55 ekran folluk Eski televizyonlar tavuklara fol oldu Tavuklar 55 ekran tüplü folluğu sevdi

İHA

55 ekran folluk Eski televizyonlar tavuklara fol oldu Tavuklar 55 ekran tüplü folluğu sevdi

Gümüşhane’de emekli olduktan sonra köyüne yerleşen Hicabi Olgun, evde atıl durumda bulunan ve hurdacıların bile almaktan imtina ettiği eski nesil tüplü televizyonları tavuklarına folluk yaparak tavukların başka yerlere yumurtlamasının önüne geçti.
Torul ilçesine bağlı Arılı köyünde ikamet eden 59 yaşındaki Olgun, Türkiye’nin dört bir tarafında gerçekleştirdiği 32 yıllık devlet memurluğu görevinin ardından emekli olarak köyüne geri döndü. Köyde bağ bahçe işleriyle uğraşan Olgun, aldığı tavukların yumurta veriminden memnun olmayınca evde atıl durumda bulunan eski nesil tüplü televizyonlarını kümeste fol yaptı. Televizyonun içindeki malzemeleri geri dönüşüme verdikten sonra plastik çerçevelerini kümeste 3 ayrı noktaya yerleştiren Olgun, tavukların yeni follarını sevmesiyle birlikte başka yerlere yumurtlamasının önüne geçti.
Köyüne döndüğünde 34 televizyonun atıl durumda olduğunu görünce bunları değerlendirmek istediğini ifade eden Olgun, “Televizyonların içini boşaltarak geri dönüşüme verdim. Sadece elimde dış plastik kasaları kaldı. Atıl duran kasaları dışarıya yumurtlayan, eski follukları iyi olmayan tavuklara folluk yaptım. Şimdi her gün 23 yumurta alıyorum” dedi.

"Daha önce köyün değişik yerlerine yumurtluyorlardı şimdi yeni yerlerini sevdiler"
Tavukların eski folluklarının tahtadan yapılmış ve harabe olduğunu ifade eden Olgun, “Bu follukları yapmadan önce tavuklar kümese değil, köyün muhtelif yerlerinde yumurta bırakıyorlardı, yumurtalarını bulamıyordum. Bunları yaptıktan sonra sevdi ve yerine yumurtlamaya başladılar. Bu follukları yapmadan önce diğer folluklar olmasına rağmen tavuklar dışarıya yumurtluyordu. Hatta geçen yıl bahçelerde kalan yumurtalar bulduk. Bazı genç köylülerimiz yaz tatilinde geldiklerinde köyde gezerken yumurta bulduklarını söylerdi. Ama şimdi tavuklarım bu follukları sevdi galiba ki hiç dışarı gitmiyorlar. Yumurtaları hep kümesten topluyorum. Tavuklar yerlerini sevdi, folluklar hoşlarına gitti galiba” diye konuştu.
Olgun’un tüplü televizyondan oluşan follukları yerleştirmesinin ardından köylüleri tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altında yazılan “Ya tavuklar dizilerdeki gibi tam yumurtlarken reklama girip haftaya kalırsa yumurtlama işi bak sen o zaman işe” ve “Biz de de tüplü televizyon var. Hurdacı 10 tane mandaldan fazlasını vermiyor. Bende tavuklara hediye edeyim” yorumları ise okuyanların yüzünde tebessüme neden oldu.

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