Kaymakamın katıldığı denetimde gezerken yakalanan Covid-19 hastaları cezadan kurtulamadı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde gezen ve Covid19 testleri pozitif olan 2 kişi Kaymakam Mustafa Ayvat tarafından yakalanınca para cezasından kurtulamadı.

Saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde ekiplere eşlik eden Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat, ilçeye bağlı Üçtaş köyüne gittiğinde yol kenarında yürüyen 2 kişiyi görünce kimlik sorgulaması yaptırdı. Sorgulamada 26 yaşındaki A.K ile 31 yaşındaki S.M’nin Covid9 testlerinin pozitif olduğu belirlendi. Covid19 hastası olmalarının yanında sokağa çıkma kısıtlamasına da uymayan her iki şahsa 3 bin 469’ar lira idari para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem de başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün açıkladığı rakamlarda, geçtiğimiz haftaya göre Türkiye’de en fazla artışın yaşandığı ve 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritada en koyu renkli şehir Gümüşhane olmuştu.

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