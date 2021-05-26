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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek: Gümüşhane'de bayramlaşmalar vakaları artırdı

DHA

Vali Taşbilek: Gümüşhane'de bayramlaşmalar vakaları artırdı


Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15-21 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında en çok vaka görülen il Gümüşhane oldu. Vaka artışlarını değerlendiren Vali Kamuran Taşbilek, "Tüm tedbirlere ve bayrama yönelik yaptığımız her türlü ikaza rağmen maalesef bayram sürecinde aile, akraba ve komşularla bayramlaşmanın etkisinin olduğu kanaatindeyiz. Bu sayılar, bayram döneminin hemen ardındaki haftayı işaret ediyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs tarihli, illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını gösteren risk haritasını açıkladı. Haritada her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 109,38'den 163,72'ye yükselen Gümüşhane ülkede en çok vaka görülen il oldu. 
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bu sayılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık değerlendirmesine göre artış olduğunu söyleyen Vali Taşbilek, "Özellikle tam kısıtlamanın hemen akabinde büyükşehirlerden Anadolu´ya hareketlilik söz konusu oldu. Tam kapanma sürecinin başlama tarihine kadar olan o 2 günlük sürede dışarıda yaşayan hemşehrilerimizin ilimize ciddi hareketi oldu. O süreçte aldığımız tüm tedbirlere ve bayrama yönelik yaptığımız her türlü ikaza, bilgilendirme çalışmalarına rağmen maalesef bayram sürecinde aile, akraba ve komşularla bayramlaşmanın etkisinin olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bu sayılar, bayram döneminin hemen ardındaki haftayı işaret ediyor. O dönem aile içi bulaşın göz ardı edildiği çıkarımında bulunuyoruz. Kademeli normalleşme döneminde tekrar dışarıdaki vatandaşların ilimize gelmesiyle ve 17 Mayıs´tan sonra özellikle yaylalarımızın açılmasıyla, oradaki vatandaşlarımızın hareketliliğinden kaynaklı vaka artışı olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
'NÜFUSUMUZ YARININ ÜZERİNDE ARTTI'
Gelen kişi sayısıyla ilgili net bilgileri olmadığını ifade eden Vali Taşbilek, "Ama nüfusumuz yarının üzerinde arttı, okullar kapanmasıyla çok daha artacak. 10 Mayıs´ta başlaması gereken yaylacılık faaliyetlerini bile pandeminden dolayı 17 Mayıs´a kadar çektik. Özellikle bu hafta Kürtün ilçemizde bir vaka artışı var. Bunun sebebi de yaylalarımızdaki hareketlilik" diye konuştu. 
`TOPLU BULUŞMALAR VAKALARI ARTIRDI´
Kent sakinleri de vaka artışlarına, gelen gurbetçilerin toplu buluşmalarının yol açtığını düşünüyor. Vakaların artmasının toplu buluşmalar olduğunu söyleyen Mehmet Zaza, "Bir de şehir dışına gelenlerin karantina altına alınması gerekiyor. Ek karara gerek yok, insanlar dikkat etsinler yeter. İnsanlar zaten sıkıntı içinde ek karara gerek yok. En büyük sorumluluk vatandaşa düşüyor. Bir an önce toplumun aşılanması gerekiyor" dedi.
Erdemir Akagün ise "Gurbetçilerin köylere dönmesiyle birlikte vakalar arttı. Vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor, maske mesafe hijyen kurallarına uymak gerekiyor. Ben 2 doz aşımı da vuruldum buna rağmen kurallara gerektiği gibi dikkat ediyorum. Vatandaşlarımızın kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Uğur AYDIN, Sinan UÇAR
2021-05-26 14:04:57

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