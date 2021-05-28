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Korana virüs vakalarındaki artışın ardından Gümüşhane’de tedbirler artırıldı, denetimler yoğunlaştırıldı

İHA

Korana virüs vakalarındaki artışın ardından Gümüşhane’de tedbirler artırıldı, denetimler yoğunlaştırıldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan haftalık Covid19 vaka listesinde 100 bin kişide görülen vaka sayısında Türkiye’de birinci sıraya yükselen ve bir önceki haftaya göre vaka sayıları yüzde 50 artan Gümüşhane’de denetimler sıklaştırılarak tedbirler artırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak caddeye giren her vatandaşın HES kodunu sorguluyor, ekip araçları anons ederek sürekli alınması gereken tedbirlere dair uyarılar yapıyor.
İnönü Mahallesi Muhtarı Ali Doğan, vakaların artışının sebeplerinden birisinin büyük illerden yaylalara çiftçi olarak değil de daha çok tatilci olarak gelen vatandaşlar olduğunu savundu. Doğan “Gelişleriyle bu hastalığı daha çok köy ve Gümüşhane’ye gidiş gelişlerde yaydılar. Köylere gidiş gelişlerde insanlar çok serbest oldu. Küçük bir tarlası olan da çiftçilik yapıyorum diye belge aldı. Bunlar daha kontrollü olsaydı pandemi bu kadar artmazdı. Katı kurallar olması lazım. Virüslü olup alışverişe giden insanlar oldu. Bu insanlara bir vebaldir, günahtır. Ha bir insanı öldürmüşsün ha da bir insana virüs bulaştırarak öldürmüşsün. İkisi de bence eşdeğerdir” dedi.
Karaer Mahallesi Muhtarı Mehmet Kurtman ise gurbetçi vatandaşların izolasyonda kalmamalarının, direk buradaki insanlarla diyaloga geçmesinin vaka artışının sebeplerinden birisi olduğunu söyledi. Kurtman “Onlardan tek ricamız memleketlerine geldiklerinde en az 10 gün izolasyonda kalsınlar ondan sonra halkın içine girsinler. Yapılan HES kodu uygulaması da doğru. Şuanda Türkiye’de birinci sıradayız vaka sayısında. Bu da bizim için iyi bir reklam değil, kötü bir gidişattır. Onun için biz de hep beraber dikkat etmek zorundayız. Gümüşhane gibi bir yerde hayat şartları zor olduğu için biraz daha dikkat etmemiz, güvenlik güçlerimize yardımcı olmamız lazım” diye konuştu.
Cadde esnafından Ahmet Ergin de gelinen durumun üzücü noktada olduğuna değinerek, “Bizler ramazan ayı boyunca kısıtlamaya tabi tutulduk. Neticesinde bir açılmadan yararlanacağımızı düşünürken son verilere baktığımızda Gümüşhane olarak Türkiye birincisiyiz. Bu gerçekten şehrimiz adına, esnafımız adına üzücü bir durum. Bir insanın kendi sağlığını düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.

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