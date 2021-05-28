Gümüşhane’de tır kaza yaptı: 1 ölü

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Gümüşhane’de kontrolden çıkarak köprüden aşağı düşen tır hurdaya döndü. Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Murat Boyar (45) yönetimindeki 61 AAH 122 plakalı tır, sabah erken saatlerde BayburtGümüşhane karayolunun ArzularKabaköy kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü demirlerini kırarak yaklaşık 10 metrelik mesafeden Harşit çayına düştü. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri sürücü Murat Boyar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Boyar'ın cenazesi hurdaya dönen tırın içerisinden AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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