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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü

İHA

Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü

Gümüşhane merkeze bağlı Akgedik köyü Gümüşlük mahallesinde güneşlenmek için asfalt yola uzanan yılanı ezmemek için yoldan çıkarmak isteyen vatandaşlar uzun uğraşlar verdi.
Söğütağıl köyü muhtarı Serdar Gün Şişman ve Akgedik köyü muhtarı Saffet Kurtarmış, Akgedik köyünden Gümüşlük Mahallesi istikametine giderken asfalt yolda güneşlenen bir yılanı gördü.
Yolun ortasında yılanı görünce ezmemek için aracını durduran Şişman, hareketsiz gördüğü yılana aracının camını açarak “Pıst, çık oradan” diye seslendi.
Yılandan tepki gelmeyince “Yılanla konuşuyoruz yine anlamıyor” diyen Şişman, yılanın yaşayıp yaşamadığını anlamak için aracından inerek eline aldığı çubukla aracın sol ön tekerleğinin yanındaki yılanın canlı olup olmadığını kontrol etti. Bu kez tepki veren yılanın canlı olduğunu anlayan Şişman’ın “Sanki kime diyorum ben, eceline susamış” diyerek çalıyı değdirmesiyle yılan birden irkilerek hızla yoldan uzaklaştı.
O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaşan Şişman’ın bu paylaşımı büyük beğeni gördü.
Gümüşhane’de geçtiğimiz haftalarda yine merkeze bağlı Dörtkonak köyünde yavru ayılarla karşılaşan vatandaşların yavru ayılara “Annenizin yanına gidin” diye seslenmeleri de kayıt altına alınmış ve bu sohbet hem sosyal medyada hem de ulusal medya da yoğun ilgi görmüştü.

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