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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin altında kaldı

İHA

Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin altında kaldı

Gümüşhane’nin Tekke köyünde market alışverişi için karayolunda bulunan yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 81 yaşındaki Cevat Kılıç, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Bahçecik köyünden Tekke köyünde bulunan marketten alışveriş yapmaya giden 81 yaşındaki Cevat Kılıç’a GümüşhaneBayburt bölünmüş karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken Bayburt istikametine ilerleyen N.A yönetimindeki 29 AN 554 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın camına vurduktan sonra savrulan Kılıç, vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kılıç, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından otomobil sürücüsü N.A Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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