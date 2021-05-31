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Gümüşhane’de hükümlüler için “Bir kitap, bir umut” kampanyası başlatıldı

İHA

Gümüşhane’de hükümlüler için “Bir kitap, bir umut” kampanyası başlatıldı

Gümüşhane’de hükümlü ve tutukluların faydalanması ve ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla “Bir Kitap Bir Umut” kitap bağışı kampanyası başlatıldı. 16 Haziran’a kadar devam edecek kampanyada vatandaşlar Adliye Sarayı önünde bağış yapabilecek.
Gümüşhane’de Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağışı kampanyası başlatıldı.
Gümüşhane Adalet Sarayı önünde açılan standa Vali Kamuran Taşbilek, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve protokol üyeleri mahkumlara ulaştırılmak üzere kitap bıraktı.
“Tüm Gümüşhaneli hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz”
“Bir kitap bir umut” başlıklı kampanya hakkında bilgi veren Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, manevi bir amacı gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Burada manevi bir amaç var ama maddi bir destek gerekiyor. Bunun için tüm Gümüşhaneli hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Ceza infaz memurlarımızla birlikte burada akşam 7’ye kadar standımız devam edecek. Malum ceza infaz kurumlarımızda pandemiden dolayı bu dönemde sosyal ve kültürel etkinliklerde nispeten bir gerilememiz var. Ancak bunu aşmanın en güzel yolu kütüphanemizi zenginleştirerek hükümlü ve tutuklularımızın imkanlarını artırmak. Bu vesile ile sayın valimize ve protokolümüze verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
İnsanların hem kültürel hem sosyal ilişkilerini geliştirilmesi için kitap okumanın önemine değinen Ecir, “Sayın Adalet Bakanımızın da bugün başlatacağı bu kampanyaya bütün Gümüşhaneli vatandaşlarımızı destek vermeye davet ediyorum. Standımız 16 Haziran’a kadar sabah saat 8’den akşam saat 7 arası burası açık kalacak. Ayrıca Gümüş Otel karşısında bulunan lojmanımızın alt katında da bir standımız olacak. Biz hem burada hem de şehir merkezinde hükümlülerimiz için kitap toplamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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