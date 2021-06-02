Gümüşhaneli Kıbrıs Gazisi son yolcuğuna uğurlandı

Gümüşhaneli 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fuat Ayhan düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Gümüşhane Devlet Hastanesinde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Ayhan için Torul ilçesine bağlı Büyük Çit köyü Emirler Mahallesinde Torul Kaymakamlığı tarafından resmi tören düzenlendi.

Törenin ve kılınan cenaze namazının ardından Gazi Fuat Ayhan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı aile kabristanında toprağa verildi. Defnin ardından tabuta sarılı Türk bayrağı Kaymakam Ömer Said Karakaş tarafından vefat eden Gazi Fuat Ayhan’ın oğlu Bayram Ayhan’a taziye dileklerinin ardından teslim edildi.

Törene Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Serdar Çelik, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Kadir Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, ailesi, gazi arkadaşları, ilçe protokolü ve yakınları katıldı.

9 çocuk babası Gazi Fuat Ayhan’ın Kıbrıs’ta görevini tankçı er olarak yaptığı öğrenildi.

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