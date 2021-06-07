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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de köy ve mahalle muhtarlıkları seçimi yapıldı

İHA

Gümüşhane’de köy ve mahalle muhtarlıkları seçimi yapıldı

Gümüşhane’de ölüm ve diğer nedenlerle boşalan 6 köy ve mahallede hafta sonu yapılan seçimler sonuçlandı.
Seçim bölgelerindeki vatandaşların oy verme süresince kısıtlamalardan muaf tutulduğu Gümüşhane’de ölüm ve diğer nedenlerle boşalan köy ve mahalle muhtarlıklarının seçimleri yapıldı.
Katılımların yoğun olduğu seçim sonucunda 3 adayın yarıştığı Merkez Yeni Mahalle muhtarlık seçimini 432 oyla İsmet Ceylan, merkeze bağlı Alçakdere köyünde tek aday olan Temel Bal 42 oyun tamamını alırken, yine merkeze bağlı Gökçepınar köyünde 2 adayın yarıştığı seçimi 199 oy alan Şükrü Bayrak kazandı.
Kelkit ilçesine bağlı Yeniköy köyünde 2 adayın yarıştığı seçimi 68 oy alan Yalçın Ağırman kazanırken, Yolçatı köyünde 2 adayın yarıştığı seçimi ise 12 oy alan Hüseyin Kaya kazandı.
Kürtün ilçesinde ise 3 adayın yarıştığı Kırgeriş köyü muhtarlık seçimlerini 165 oy alan Ömer Köse kazandı.
Merkeze bağlı Yeni Mahalle ile Alçakdere ve Gökçepınar köylerinde, Kelkit ilçesine bağlı Yeniköy ve Yolçatı köylerinde ve Kürtün ilçesi Kırgeriş Köyünde yapılan muhtarlık seçimlerinde vatandaşların anayasada yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştu.

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