Gümüşhane’de uyuşturucu ticaretine ağır darbe

Gümüşhane’de uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve uzun süren takip sonucunda satışa hazır vaziyette değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen U.A isimli şahsı takip etmeye başladı.

Uzun süren takibin ardından yapılan operasyonlar sonucunda U.A isimli şahsın evinde ayrı ayrı paketlenerek satışa hazır vaziyette değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyet görevlilerinin baskınında U.A isimli şahsın evinde saksılara dikili vaziyette 15 kök Hint keneviri, tek parça halinde 3,88 gram kokain, dört parça halinde toplam 6,6 gram Metamfetamin, 10 parça halinde toplam bin 520, 46 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), tek parça halinde 4 bin 260 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) yapımında kullanılan tütün olduğu değerlendirilen madde, iki parça halinde toplam 12 bin 445 TL para, bir adet hassas terazi, bir adet elek, üç adet Uyuşturucu Madde Yapımında Kullanılan Kimyasal olan aseton, 8 Adet 9x19 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan ve hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan adli işlem yapılan U.A isimli şahıs tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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