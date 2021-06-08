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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor

DHA

Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor


Sinan UÇAR-Uğur AYDIN, TORUL (Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı kademeli normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana dağının yamacında yer alan ormanın içerisinde temiz havası, coğrafyası ile kuş sesleri arasındaki Limni Gölü Tabiat Parkı, kademeli normalleşme kararlarıyla birlikte ziyaret.ilerini ağırlamaya başladı. Zigana köyü sınırlarında yer alan ve göl kıyısını çevreleyen sarı çam ormanları arasında düşük nem oranı, temiz havası, eşsiz doğası ve manzarasıyla ilgi çeken alana gelenler doğayla baş başa kalıyor.
Limni Gölü Tabiat Parkı´nda ziyaretçilerin koronavirüsten uzak rahat bir tatil yapabileceğini söyleyen turizmci Abdullah Eroğlu, "Pandemi sürecinde biz uzun bir süre kapalı kaldık. Tabi ki bu süreçte de bütün hazırlıklarımızı yaptık. 1 Haziran´da başlayan normalleşme sürecinde de vatandaşlar gelmeye başladı. Biz tesisimizde koronavirüs ile alakalı bütün tedbirlere uyuyoruz. Vatandaşların bulunabileceği hemen hemen her yerde dezenfektanlarımız var, çalışanlarımız bu noktada hijyene çok dikkat ediyor. Tesisimizde konaklama yapılan alanlarda sürekli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Limni Gölü girişinde maske ve ateş ölçümü kontrolleri gerçekleştiriliyor" dedi.
İnternette yaptıkları araştırmalar sonucunda Limni Gölü´ne gelmeye karar verdiklerini söyleyen Meryem İzmir, "Biz Ankara´dan geliyoruz. İnternette biraz araştırma yaptık, Gümüşhane´ye yakın olduğunu öğrendik ve kolay bir ulaşımla Limni Gölü´ne geldik. Çok beğendik, doğal olarak her şeyiyle korunmuş. Ben herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Çetin Genç ise, "Biz Gümüşhane´den geliyoruz. Limni Gölü doğasıyla ve sunduğu imkanlarla harika bir yer. Biz Limni Gölü Tabiat Parkı´nı herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Sinan UÇAR-Uğur AYDIN
2021-06-08 13:24:23

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