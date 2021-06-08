Gümüşhane’de kaybolan şahıs aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de kaybolan şahıs aranıyor

İHA

Gümüşhane’de kaybolan şahıs aranıyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesin dün sabahtan beri kendisinden haber alınamayan Hacı Burhan Meral için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Üçtaş köyünün İmat Kıran Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Hacı Burhan Meral, dün sabah saatlerinde kahvaltısını yaptıktan sonra “Yaylaya gidiyorum” diyerek evden ayrıldı.
Akşama kadar geri dönmeyen ve kendisinden haber alamayan yakınları Meral'in yaylaya gitmediğini de öğrenince Jandarma ekiplerine bilgi verdi.
İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve köylülerin yardımıyla arazide arama çalışması başlattı.
Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Meral'in bulunması için ekiplerin iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürdüğü arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
Meral’in Doğankent istikametinde görüldüğü ihbarı üzerine bu bölgeye de ekipler sevk edilirken, şahsı görenlerin 0 456 213 01 22 numaralı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 156 Jandarma ihbar hattına bilgi vermeleri istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği “Alex” uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası Türkiye'de bilinen tüm uyuşturucuların kokusunu alabilen 'Alex' insan marifetiyle tespiti zor olan zulaları kısa sürede buluyor
YEREL HABERLER Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine ...
Gümüşhane’de uyuşturucu ticaretine ağır darbe
YEREL HABERLER Gümüşhane’de uyuşturucu ticaretine ağır darbe
Gümüşhane’de köy ve mahalle muhtarlıkları seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de köy ve mahalle muhtarlıkları seçimi ...