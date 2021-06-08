Vaka düşüşü en çok Gümüşhane'de



GÜMÜŞHANE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı, 29 Mayıs4 Haziran haftasının illere göre koronavirüs risk haritasında yüzde 36,01 oran ile en çok vaka azalışı Gümüşhane'de oldu. Buna rağmen Gümüşhane, en çok vaka görülen 3'üncü il olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca´nın illere göre açıkladığı, 29 Mayıs4 Haziran haftasının koronavirüs risk haritasında; 100 bin kişide 162,32 olan vaka sayısı, Gümüşhane'de 103,86'ya geriledi. Kent, yüzde 36,01 oran ile en çok vaka azalışı görülen il oldu. Bu gerilemeye rağmen Gümüşhane, Türkiye´de en çok vaka görülen 3'üncü il oldu. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane

2021-06-08 17:51:34



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