Vakaların en çok düştüğü Gümüşhane'de 'rehavet' uyarısı



Sinan UÇAR-Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 29 Mayıs4 Haziran haftasının illere göre koronavirüs risk haritasında yüzde 36,01 oran ile vaka sayısı en çok azalan il, Gümüşhane oldu. Aynı zamanda en çok vaka görülen 3'üncü il de olan Gümüşhane'de İl Hıfzıssıhha Kurulu üyesi Vedat Soner Başer halkı uyararak, "Tedbirlerle vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz, bu durum rehavete yol açmamalı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın illere göre açıkladığı, 22-28 Mayıs haftasının koronavirüs risk haritasında Gümüşhane'nin 100 bin kişide 162,32 olan vaka oranı, 29 Mayıs4 Haziran haftasının haritasında 103,86'ya geriledi. Kent, yüzde 36,01 oran ile en çok vaka azalışı görülen il oldu. Bu gerilemeye rağmen Gümüşhane, aynı zamanda Türkiye'de en çok vaka görülen 3'üncü il de oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu üyesi Vedat Soner Başer, açıklanan son verilerin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Bu verileri biz de büyük mutlulukla aldık, vaka sayılarında en çok düşen iller arasındayız. İnşallah bu tedbirlere uyulduğu sürece çok daha düşecek. 3-5 aya kalmadan inşallah pandemi halkımızın gündeminden de çıkacaktır. Vatandaşımızın aşı vurulma noktasında hassasiyet göstermesi gerekiyor. Aşılar artık aile hekimlikleri tarafından da yapılıyor. Halkımız çok kolay şekilde aşılarını yaptırabilirler. Bu noktada umutluyuz, en önemlisi kurallara uymak. Tedbirlerle vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz, bu durum rehavete yol açmamalı. Biliyorsunuz bu rakamlar 100 binlik oranda yapılıyor. Bizim nüfusumuz 140 bin. Bizim tahminlerimize göre gelen yazlıkçı ve yaylacılarla nüfusumuz 2 katına çıkıyor. Kayıt dışı nüfus artışı var şu anda. 100 bin de 103 olarak görünüyor ama gerçek rakam 70´lerde" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR-Uğur AYDIN

2021-06-09 12:59:16



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