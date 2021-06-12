Gümüşhane’nin en büyük sera alanı Torul'da oluşturuldu Vatandaşları sağlıklı ve ucuz gıdayla buluşturmak için kurulan seralardan ilk hasat yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’nin en büyük sera alanı Torul'da oluşturuldu Vatandaşları sağlıklı ve ucuz gıdayla buluşturmak için kurulan seralardan ilk hasat yapıldı

İHA

Gümüşhane’nin en büyük sera alanı Torul'da oluşturuldu Vatandaşları sağlıklı ve ucuz gıdayla buluşturmak için kurulan seralardan ilk hasat yapıldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde ‘Üretken Belediyecilik’ temasıyla kurulan seralarda sebze üretimi başladı. Vatandaşlar 3 dönümlük alanda üretilen ucuz ve sağlıklı sebzelere yoğun ilgi gösteriyor.
Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir’in hayata geçirdiği proje ile Altınpınar köyünde 3 dönüm alana kurulan seralarda ilk hasat gerçekleştirildi. Sebze seralarının yanına yapılan 3 adet mantar serasıyla mantar üretimi de kısa süre başlayacak projede seraların olduğu bölgeye satış reyonları da yapılacak.
İlçe merkezine kısa bir mesafede Çit deresi bitişiğinde yer alan sera alanında İller Bankası desteğiyle geçtiğimiz yıl başlayan altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bu yıl 2’si ziraat mühendisi, 7 çalışanın emekleriyle yapılan seralarda iyi tarım uygulamasıyla üretilen ürünlerde ilk hasat salatalıkla başladı.

“Gümüşhane’de örtü altı yetiştiriciliğinin merkezi Torul ilçesi”
Seralarda incelemelerde bulunan ve hasat edilen ürünleri test eden Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Gümüşhane’de örtü altı yetiştiriciliğinin merkezinin Torul ilçesi olduğunu söyledi. Karakaş "Kuruluş aşamasından beri de takip ettiğimiz projelerden biri. Belediye başkanımızın ziraat mühendisi olmasının büyük avantajını yaşadık bu projede. Vatandaşlarımızın daha ucuz, daha güvenilir gıdaya erişimi noktasında çok iyi oldu. Başkanımıza ve ekibine bu konuda çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacımız kaliteli ürünü ucuz fiyatla halkımıza buluşturmaktır”
Kendisi de bir ziraat mühendisi olan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü iken Torul Belediye Başkanı seçilen Evren Evrim Özdemir ise Gümüşhane’nin en büyük sera alanının yaptıkları tesisler olduğunu söyledi. Özdemir “Seçimden önce verdiğimiz vaatlerden birisi halkımızı kaliteli ve ucuz ürünle buluşturmaktı. İller Bankası desteğiyle altyapısını tamamladık. Bu yıl seralarımızda ürettiğimiz ürünlerin satışına başladık. Ben zaten ilçe Tarım müdürü iken Torul ilçe genelinde 36 tane seramız vardı. Onlardan da yola çıktık. Bu seralar halk tarafından çiftçi tarafından da çok rağbet gördü. Amacımız kaliteli ürünü ucuz fiyatla halkımıza buluşturmaktır. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Burada aylarca özverili olarak çalıştılar ve başarıyı yakaladılar. Biraz geç başlamamıza rağmen şu anda diğer seralarımızdan çok önündeyiz. Salatalık hasadıyla beraber başladık” diye konuştu.

“65 ton domates, 25 ton salatalık hasadı bekliyoruz”
Projedeki toplam örtü altı alanının 3 dönüm olduğunu bunun 300 metrekaresinin kapalı mantar alanı olduğunu ve mantar seralarının da inşaatı devam eden köprü bittiği anda faaliyete geçeceğini kaydeden Özdemir, “Toplam 3 dönüm kapalı sera alanı içerisinde 4 bin 300 adet domates fidesi, bin 650 adet salatalık fidesi var. Bu yıl beklediğimiz yaklaşık rekoltemiz yaklaşık 6065 ton domates, 25 ton civarında da salatalık hasadı bekliyoruz” şeklinde konuştu.
İlk hasatta topladıkları ürünlerin yoğun talep nedeniyle hemen tükendiğini ifade eden Başkan Özdemir, böyle giderse talebe yetişemeyebileceklerini, il dışından bile talep olmasına rağmen ürünleri ilçe merkezinde değerlendirmeyi düşündüklerini belirtti.
Başkan Özdemir içinde 2 ziraat mühendisi olan 7 kişilik bir ekibin gece gündüz çalışarak tesisleri bu seviyeye getirdiklerini belirterek ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvanlarını otlatırken yüksekten düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hayvanlarını otlatırken yüksekten düşen yaşlı kadın ...
Gümüşhane'de 5 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları 150 kişiyle devam ediyor
YEREL HABERLER Gümüşhane'de 5 gün önce kaybolan şahsı arama ...
Kurbanlıkları taşıyan TIR devrildi; sürücü ve 17 hayvan öldü
YEREL HABERLER Kurbanlıkları taşıyan TIR devrildi; sürücü ve 17 ...
Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu Çocukların oyun oynadığı alandaki yılanlar İtfaiye ekipleri tarafından alındı
YEREL HABERLER Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu Çocukların ...