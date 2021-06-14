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Aylar sonra ciğerlerini temiz havayla doldurdular Gümüşhaneli dağcılar 6 ay sonra ilk etkinliklerini düzenledi

İHA

Aylar sonra ciğerlerini temiz havayla doldurdular Gümüşhaneli dağcılar 6 ay sonra ilk etkinliklerini düzenledi

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Covid19 tedbirleri nedeniyle ara verdikleri doğa yürüyüşlerine kademeli normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı.
Vaka sayılarının artması ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle yürüyüşlere geçtiğimiz Aralık ayı başından beri ara veren sporcular 6 ay sonra ilk doğa yürüyüşünü Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün zirvelerine gerçekleştirdi.
Köyün Büyük Silve mahallesinden başlayan yürüyüşe aralarında çocukların da bulunduğu 26 sporcu katılırken, yaklaşık 14 kilometrelik parkur 5 saatte tamamlandı. Bin 500 metre rakımdan 2 bin 311 metre rakıma kadar iniş ve çıkış yapan sporcular, zorlu parkurda birbirinden güzel manzaralar eşliğinde baharın tadını çıkardı.
İlk olarak köyün Livade Yaylası'na ulaşan sporcular bin bir renkli çiçeklerle bezenen yaylada bir süre dinlendikten sonra rotayı Galamida mezrasına ve ardından Büyük Silve Yaylası'na çevirdi. Buraya kadar güneşli havanın tadını çıkaran sporcular yemek molasındayken bastıran sağanak yağmuru bekledikten sonra çise altında yürüyüşe devam etti.
Havanın yağışlı olması nedeniyle parkuru kısaltarak dik bir inişle sisli manzara eşliğinde etkinliğin başladığı nokta olan Büyük Silve mahallesine ulaşan sporcular yüzlerce yıldır yürünen patikalardan köyün zirvelerinden yay çizerek etkinliği burada tamamladı.
Kademeli normalleşme süreciyle birlikte uzun zaman sonra gerçekleştirdikleri etkinlikle 7’den 70’e tüm sporcuların ciğerlerini temiz havayla doldurma imkanı bulduklarını belirten GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, tarihi değirmenler, mezralar, yaylalar, obalar, devasa köknar, çam ve gürgen ağaçlarından oluşan orman içinden gerçekleştirilen yürüyüşün iniş ve çıkışlarıyla zorlu olmasının yanında Gümüşhane’nin en güzel doğa yürüyüşü parkurlarından birisi olduğunu söyledi.
Pandemi öncesinde GÜDAK olarak her 2 haftada bir doğa yürüyüşleri düzenleyerek şehrin coğrafyasını ilmik ilmik işlediklerini, karış karış dolaşarak keşfettiklerini ifade eden Akbulut, Covid19 nedeniyle vatandaşların doğaya olan özleminin artması nedeniyle büyük keyif alınan bu tür faaliyetlere tedbirlere uyarak devam edeceklerini belirtti.

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