Kelkit Belediyespor'da 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı

Sinan UÇAR/KELKİT (Gümüşhane), (DHA) Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor, 5 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.
1954 Kelkit Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu 1954 Kelkit Belediyespor yönetimi olarak iç transfere hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yapılan görüşmeler sonucu kulübümüz oyuncularından Adem Sağlam ile 1 yıllık, Adem Kaba ile 1 yıllık, Hamza İpekçi ile 1 yıllık, Ogün Samet Nuhoğlu ile 2 yıllık, Hüseyin Teker ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. İmza töreninde bulunan kulüp başkanımız Muammer Doğan yeni sözleşme imzalayan oyuncularımıza gelecek sezon için başarılar diledi" denildi.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Kelkit Sinan UÇAR
2021-06-16 11:38:41
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