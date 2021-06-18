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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Temiz su, yeşil vatan” tırı Gümüşhane’de

İHA

“Temiz su, yeşil vatan” tırı Gümüşhane’de

Devlet Su İşleri (DSİ) koordinasyonunda Su Elçileri Derneği tarafından çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil eğitim tırı Gümüşhane’ye geldi.
“Temiz su, yeşil vatan” sloganıyla Samsun’dan yola çıkan mobil eğitim tırı Gümüşhane’de Fatih Parkı önünde ziyarete açılırken, suyun öneminin anlatıldığı, maskot ve içerisindeki eğitim materyalleriyle etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Kurtuluş savaşının başladığı Samsun’dan 5 Haziran Dünya Çevre Gününde harekete geçen Su Elçileri Derneği, ‘Temiz su, yeşil vatan’ sloganıyla içerisinde öğretici ekipmanların yer aldığı mobil tır eşliğinde çocuklar ve gençlerle buluştu.
İçerisinde eğitici ekipmanların yer aldığı mobil eğitim tırı ve su elçileri kahramanlarının maskotlarının hazır olduğu programda çocuklar su elçileri maskotlarıyla eğlendi.
Etkinliğe katılan Vali Vekili Mustafa Anteplioğlu, Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Kubilay Bozalan, DSİ 222. Şube Müdürü Ümit Yayla ve diğer yetkililer eğitime katılan öğrencilere sertifika ve ajandalarını hediye etti.
Vali Vekili Anteplioğlu suyun insan ve diğer canlılar için hayati bir kavram olduğunu belirterek, suyun öneminin genç nesillere anlatılması için bu projenin çok önemli olduğunu söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Su kaynaklarını korumak, temiz olarak geleceğe aktarmak ve iyi yönetmek zorunda olduklarını dile getiren Anteplioğlu, “Başta çocuklarımız olmak üzere herkesin su kaynaklarının değerini bilip bunun bize bir miras değil e
Gümüşhane’de bugün saat 17.00’a kadar kalacak mobil tırda çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgiler verilecek.

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