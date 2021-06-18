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Gümüşhane’de 28 yaşındaki genç eli bıçaklı alkollü şahıstan kaçarken kalp krizi sonucu öldü Kalp krizi geçirdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Gümüşhane’de 28 yaşındaki genç eli bıçaklı alkollü şahıstan kaçarken kalp krizi sonucu öldü Kalp krizi geçirdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Gümüşhane’de alkollü ve eli bıçaklı şahıstan korkup kaçmaya başlayan 28 yaşındaki genç, o sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yığılıp kaldırıma düştü. Kalp krizi geçirdiği o anlar güvenlik kameralarına yansırken, hastanede dakikalarca kalp masajı yapılan genç kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, GümüşhaneTrabzon arasında yolcu taşımacılığı yapan bir firmada şoför olarak çalışan 28 yaşındaki Süleyman Özel dün gece işi bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte İnönü Mahallesi 15 Şubat caddesi üzerine aracını park etti. Bu sırada onlara yakın bir noktada bulunan ve alkollü olduğu belirlenen S.D isimli şahsın elinde bıçakla kendilerine bağırarak geldiğini gören Özel ve arkadaşları herhangi bir sorun yaşamamak için kaçmaya başladı. Korkuyla transit yoldan Mordut mevkiine kadar 1 kilometrelik mesafeye ulaşan Özel, buradaki dükkanların önüne geldiğinde birden bire kaldırıma yığıldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kalbi duran Özel’e müdahale ettikten sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Hastanede yaklaşık 70 dakika müdahale edilen Özel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Olayın ardından tahkikata başlayan Emniyet müdürlüğü ekipleri elindeki bıçağıyla gençleri kovalayan S.D’yi bıçağıyla birlikte yakalayarak göz altına aldı.
Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyünden olan, bir süredir bahse konu firmada şoför olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Süleyman Özel’in Gümüşhane Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünde kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Özel’in kalp krizi sonucu vefat ettiği değerlendiriliyor.
Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir’in de akrabası olan Özel’in cenazesi yarın aynı köyde toprağa verilecek.

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