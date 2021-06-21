UMKE ekipleri Gümüşhane yaylalarında tatbikat yaptı Bölge UMKE Temel Eğitim Tatbikatı Gümüşhane’de yapıldı

Sağlık Bakanlığı 2021 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan 3. Bölge UMKE Temel Eğitim Tatbikatı Gümüşhane’nin Tokluca yaylasına gerçekleştirildi.

2226 Mart Tarihleri arasında gerçekleşen 5 günlük UMKE Temel Eğitiminin ardından 2. etabı olan Bölge UMKE Temel Eğitim Tatbikatı Trabzon’dan 2 eğitmen, 3 gözlemci, Rize ve Giresun illerinden 1’er eğitmen ve 3’er gözetmen, Gümüşhane’den 3 eğitmen, 5 gözlemci ve 28 kişilik UMKE gönüllüsünün katılımıyla 3 gün boyunca Gümüşhane’nin merkeze bağlı Çamlıköy köyünün Tokluca yaylasında gerçekleştirildi.

Tatbikatta temel yaşam desteği, havayolu açıklığının sağlanması, travmalı hastalara yaklaşım, araç altın da ve enkaz altındaki hastaya yaklaşım, cruh sendromu, temel kampçılık gibi birçok konuda eğitim verildi.

Denizden 2 bin 250 metre yüksekteki yaylaya çadırlarını kurarak 3 gününü burada geçiren UMKE gönüllüleri hazırlanan zorlu parkurlardan geçerek gece tatbikatı da gerçekleştirdi.

Eğitimin son gününde ise senaryo gereği çoklu trafik kazası ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 28 kişilik UMKE gönüllüsü tüm süreci başarı ile tamamlayarak belge almaya hak kazandı.

Tatbikatın 2.gününe katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Cemalettin Atalay, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakan Çimen, 112 Başhekimi Dr. Erdi Ertan, eğitime katılan, tamamıyla gönüllülük esasına dayanan UMKE gönüllülerine ve UMKE eğitmenlerine teşekkür etti.

Eğitimin sonunda Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakan Çimen ve 112 Başhekim Yardımcısı Dr. Ayhan Arslancan tarafından eğitime katılan ve başarı gösterenlere belgeleri, eğitmen ve gözetmenlere de teşekkür belgesi verildi.

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